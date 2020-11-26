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أخبار البلد

لا للتعصب.. مبادرة وزارة الشباب والأعلى للإعلام تضيء سماء القاهرة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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صدى البلد
أضاءت الأنوار الساطعة برج القاهرة بألوان العلم المصري وعبارة "مصر أولا ...لا للتعصب" ضمن مبادرة وزارة الشاب والرياضة والمجلس  الأعلى للإعلام التي أطلقها الوزير أشرف صبحي والكاتب الصحفي كرم جبر وتدعو إلى نبذ التعصب وإعلاء الروح الرياضية، وتقديم مصر في الصورة التي تليق بها أمام شعوب العالم المتابعة للمباراة.

لقيت المبادرة نجاحا جماهيريا لم يحدث من قبل وعقدت عشرات اللقاءات والاجتماعات لترويج المبادرة في الجامعات والأندية ومراكز الشباب والمواقع الجماهيرية لشرح أهداف المبادرة واعتبارها خطة التحرك بين وزارة الشباب والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خلال العام القادم. 

تم وضع استراتيجية شبابية إعلامية تستهدف إعلاء الروح الرياضية للشباب لنبذ التعصب الديني والسياسي والأخلاقي ونشر التسامح  والمحبة للشباب، واتفقا علي البدء  فورا في تفعيل بنود المبادرة عقب المباراة.
لا للتعصب.. مبادرة وزارة الشباب والأعلى للإعلام تضيء سماء القاهرة
لا للتعصب.. مبادرة وزارة الشباب والأعلى للإعلام تضيء سماء القاهرة
لا للتعصب.. مبادرة وزارة الشباب والأعلى للإعلام تضيء سماء القاهرة
لا للتعصب.. مبادرة وزارة الشباب والأعلى للإعلام تضيء سماء القاهرة
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