قالي بتذاكري كويس؟ انتصار السيسي تكشف تفاصيل تعرفها على الرئيس قبل الزواج

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تفاصيل ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلة:" ارتبطنا عندما كان الرئيس السيسي في الكلية، وانا وهو قرايب".





وقالت السيدة انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي"، :" العائلة تعرف بعضها البعض، والسيسي كان معروف في العائلة أنه له طبيعة خاصة وكان شديد وله رأي مميز وإنسان جد وانا بطبيعتي هادية".





وأضافت:" السيسي فاتح والدته برغبته في الارتباط بي وقال انه وجد فيا كل المواصفات التي يرغب فيها".





وتابعت انتصار السيسي:" أول لما كلمني محستش انه واحد جاي يحب وقال لي انتي بتذاكري كويس لأن المذاكرة دي هتقف جنبنا وبداية التعارف عليه كان هناك جدية وتشعرني انه مسؤول، وكان عايز اللي يختارها زوجة تكون قد المسؤولية ".







