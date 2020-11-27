الأحد.. قطع المياه عن قرية كوم الضبع بمركز نقادة في قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، انقطاع وضعف المياه عن قرية كوم الضبع بمركز نقادة، وذلك لمدة ٤ ساعات الأحد المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها أن ذلك يأتي نظرا لإجراء أعمال غسيل وتطهير خزان محطة مياه كوم الضبع المغذية لقرية كوم الضبع بمركز نقادة.

ومن المقرر أن يكون من الساعة 11 صباحا في المذكور حتى 3 عصرا .

وناشدت الشركة المواطنين قاطني المنطقة المذكورة وأصحاب المخابز بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المهندس ابراهيم عوده، الأمين العام لـ ''حركة الشعب يأمر" لبحث تطبيق فكرة إنشاء سيارات الشباب كمنافذ سلعية متنقلة تحمل سلع غذائية من لحوم و دواجن و أسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون بين المحافظة وجهاز الخدمة العامة والخدمة الوطنية للقوات المسلحة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.





وأكد المحافظ حرص الدولة ومؤسساتها على المساهمة في محاربة ارتفاع الأسعار والحد من البطالة وتهيئة بيئة عمل للشباب وخلق فرص عمل لهم وتذليل العقبات التي تواجههم ، موضحا أهمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم أكبر استفادة وأفضل خدمات للمواطنين بكافة ربوع المحافظة.

وفى سياق آخر، قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديريتي التموين والطب البيطري شنتا حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركزي قنا ونجع حمادى، أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخالفات ذبح المجازر الحكومية، بالإضافة إلي ضبط طن و750 كجم دواجن مجهولة المصدر.

‫واوضح الداودي، أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى.

ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي و آمن للمواطنين.





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