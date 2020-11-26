انتصار السيسي: الرئيس يذكرني دائما بنعم الله ليخفف عني الأعباء.. فيديو

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس هو صاحب النصيحة ويذكرها دائما بنعم الله، عليهم رغم الصعوبات والمشاكل الكثيرة وهذا الأمر يخفف الأعباء والأحمال التي نواجهها، مضيفة "برمي حمولي على زوجي الرئيس السيسي في الأوقات الصعبة".





وأضافت السيدة انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة "دي إم سي": " هوايتي المفضلة كتابة الخطوط العربية لأني خطي كويس وأحب الخطوط العربية منذ كنت صغيرة في الدراسة".





وتابعت السيدة انتصار السيسي: أن جملتها المفضلة هي "الكلمة الطيبة صدقة لأن ممكن الواحد يقول كلمة يجبر بيها خاطر حد ولا أحب أن أكسر بخاطر حد".





وأكملت السيدة انتصار السيسي أنها " شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، مضيفة: "شعرت بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض"، "و اشتريت حاجات كتير من المعرض لأنني كنت سعيدة بالعارضين بشكل كبير".





وقال السيدة انتصار السيسي: "أحب المفارش والأشياء التي ترتبط بشهر رمضان المعظم وأحب شراء الأطباق المميزة والمفروشات التي ترتبط بالشهر الكريم".





ولفتت السبدة انتصار السيسي إ لى أن "طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير"، مضيفة: "لما اتجوزنا مكنتش بعرف أعمل أكل وهو علمني، والرئيس السيسي إنسان حنين على أسرته كلها وعلى والدته والجميع يصفه بأنه حنين على أهله".





وكشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تفاصيل ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "ارتبطنا عندما كان الرئيس السيسي في الكلية، وانا وهو قرايب".



