قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء يشددان على التمسك بالروح الرياضية ونبذ التعصب

الفيصل بين الناس والشعوب الأخلاق والتقوى، يقول تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى".
النهى عن التعصب
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن الإسلام حث على ممارسة الرياضة وبناء الجسد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان": «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ».
وأضاف "علام" أن ممارسة الرياضية تهذب الأخلاق وتدعو إلى التسامح وعدم العصبية، وهو ما حث عليه الإسلام من حسن الخلق وعدم التعصب، وجعل الفيصل بين الناس والشعوب الأخلاق والتقوى، يقول تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى".
وشدد المفتي على أن التعصب الذي يقع من بعض مشجعي الفرق الرياضية أمر مذموم دينيًّا ومجتمعيًّا؛ كونه يؤدي إلى إثارة الفرقة والبغضاء بين الناس، ويحيد بالرياضة عن أهدافها السامية من المنافسة الشريفة والتقارب وإسعاد الناس.
وأوضح مفتي الجمهورية أن التعصب خلق شيطاني بغيض حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أن يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنَهُمْ".
وحذر المفتي لاعبي الفرق الرياضية ومشجعيها من الوقوع في فتنة التعصب الأعمى الذي يؤدي إلى الاحتقان؛ مما يتسبب في أعمال شغب قد يستغلها البعض في تهديد أمن وسلامة الوطن عن طريق توظيف حماسة بعض الجماهير وتعصبهم.
وطالب مفتي الجمهورية الجماهير المصرية بأن يجعلوا من الرياضة مجالًا وفرصة لنشر القيم والاعتدال والأخلاق الحسنة في المجتمع، مؤكدًا أنه كلما ابتعدنا بالرياضة عن التعصب وسوء الأخلاق كانت وسيلةً للتنافس الشريف والمحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، ويجعلنا نظهر بمظهر حضاري راق بين الأمم والشعوب.
الروح الرياضية
قال الشيخ بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الروح الرياضية يفرح فيها المشجع للمكسب ولا يتأثر بالخسارة بل ويتقبلها، ولا يتعصب لفريقه ولا يسب ولا يلعن ولا يسخر من الفريق الآخر.
وأضاف «خضر»، خلال فيديو على صفحة مركز الأزهر للفتوى بـ«فيسبوك»، أن المسلم المشجع يتعامل بروح رياضية وأخلاق عالية حض عليها الإسلام والنبي، فالله تعالى يقول ( وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ ) وقوله تعالى "وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ".
وناشد اللاعبين وكل المشجعين والمتابعين لمباريات كرة القدم، علينا أن نتحلى بأخلاق وقيم الإسلام، وألا نتلفظ بالألفاظ السيئة، منوها بأنه مباراة الملعب تختلف عن مباريات السوشيال ميديا، لأن في الأخيرة تجاوز كثير وعلينا أن نعي ونفهم ذلك.
يذكر أن مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ستنطلق مساء غد الجمعة، في التاسعة مساءً، وظهرت عدة مناشدات بأن يتحلى جمهور الفريقين بالروح الرياضية ونبذ التعصب.