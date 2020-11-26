إيران أكبر خطر .. بايدن يواجه تحديات وفرصًا في الشرق الأوسط

ومن المرجح أن تكون إيران قضية أكبر في البداية.





وقال آرون ديفيد ميللر ، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ، "الحقيقة أن القضية الإسرائيلية الفلسطينية لن تكون على رأس أولويات السياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط ، بل ستكون إيران". قدم النصح لكل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية حول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.





"ولماذا هي الأولوية؟ لأنها القضية الوحيدة ، في هذه المنطقة بأكملها ، يمكن أن تخلق نوعًا من التوترات والتصعيد الذي يؤدي إلى مواجهة عسكرية ، ليس فقط بين إسرائيل وإيران ، ولكن أيضًا بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضية النووية.





وتعمل إيران على تكثيف برنامجها النووي ، ويريد فريق بايدن الجديد التواصل مع الحلفاء بشأن اتفاقية دولية أقوى لكبح جماح طموحات طهران.





وقضية إيران هي أيضًا أولوية بالنسبة لنتنياهو ، الذي واجه الرئيس السابق أوباما علنًا ومثيرًا للجدل بشأن سعيه للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران واحتفل ودعم انسحاب ترامب من الصفقة وفرض حملة "ضغوط قصوى" من العقوبات.





وتعهد بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني ، وهو اتفاق يعارضه الجمهوريون على نطاق واسع وينظر إليه أيضًا بشكل حاسم من قبل العديد من الديمقراطيين في الكونجرس.





وتضغط دول الخليج التي أقامت في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل ، على بايدن عدم إعادة التعامل مع طهران.





وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني لموقع أكسيوس إن البحرين تتوقع أن تستشير الولايات المتحدة الجهود المبذولة لمتابعة اتفاق مع طهران. لكن في تصريحات علنية ، ضغط أيضًا من أجل استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.





وقال وهو يقف إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو ونتنياهو: "أواصل التأكيد في جميع اجتماعاتي على أنه من أجل تحقيق هذا السلام وتعزيزه ، يجب حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". "لذلك أناشد كلا الطرفين للالتفاف حول طاولة المفاوضات لتحقيق حل الدولتين القابل للحياة كما هو مطلوب من قبل المجتمع الدولي."





ومن غير المرجح أن يتراجع بايدن عن العديد من التغييرات السياسية ذات الصلة بإسرائيل والتي حدثت في عهد ترامب ، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.





لكن بايدن التزم بإعادة التواصل مع الفلسطينيين، الذين قطعوا العلاقات مع ترامب في 2018.





وقال إنه سيعيد العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية ويقدم مساعدات أمنية ومالية بملايين الدولارات لوكالة الأمم المتحدة المخصصة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ، والتي خصصها مجلس الشيوخ بالفعل.





ويستعد الفلسطينيون لبداية جديدة ، حيث أعلنوا في وقت سابق من الشهر الجاري أنهم يعيدون التواصل مع إسرائيل. كانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأنهم يتخذون خطوات لإنهاء المدفوعات لعائلات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بتهم تتعلق بالإرهاب.





وأعادت السلطة الفلسطينية مؤخرًا سفيرين إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين بعد استدعائهم عندما أقامت تلك الدول علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.





وقال غيث العمري ، الزميل الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وفقا لموقع ذا هيل الامريكي: "إنهم في وضع تام للتعامل مع إدارة بايدن". إنهم يفهمون أن هناك بعض العقبات التي تضعها إدارة ترامب ويحاولون تحييد بعض هذه العقبات.





وقال مسؤول أمريكي سابق ، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة التوظيف ، إنه من المهم أن يحل بايدن بسرعة محل السفير الأمريكي في إسرائيل ، ديفيد فريدمان ، الذي وصفه المسؤول بأنه "عامل سلبي للغاية في احتمالية التقدم نحو السلام و في تفاقم المشاكل على الأرض ".





وأضاف المسؤول إنه من المرجح أن يكون اختيار بايدن شخصًا يُنظر إليه على أنه يتمتع بثقة الرئيس المنتخب ، وشخصًا يمكنه الموازنة بين مطالب الأحزاب المستثمرة - المجتمعات الأمريكية المؤيدة لإسرائيل ، اليهودية والإنجيلية ، ولكن أيضًا الجالية العربية الأمريكية والحركات الموالية للفلسطينيين.





وتابع المسؤول: "سواء كان تعيينًا مهنيًا أو سياسيًا ، يجب أن يكون شخصًا يُنظر إليه على أنه معين من قبل بايدن وليس فقط من قبل النظام".





وعززت التحولات السياسية في ظل إدارة ترامب من موقف نتنياهو.





وبينما "علق" نتنياهو الخطط السابقة لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مقابل فتح علاقات دبلوماسية مع الإمارات. والبحرين ، قامت إدارة ترامب - وبومبيو على وجه الخصوص - بإضفاء الشرعية على وجودهم.





ونقض بومبيو قرارًا قانونيًا لوزارة الخارجية اعتبر المستوطنات غير شرعية. رفع القيود التي تسمح بالاستثمار الأمريكي في البرامج العلمية والبحثية في المستوطنات الإسرائيلية ؛ تم تغيير الإرشادات الخاصة بملصقات المنتجات الإسرائيلية من هذه المناطق على أنها "مصنوعة في إسرائيل" ؛ وأصبح أول مسؤول أمريكي كبير يزور مستوطنة إسرائيلية.



