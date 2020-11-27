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أخبار العالم

ترامب: تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن تسليم اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل. 

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن لقاح شركة فايزر نجح بنسبة تفوق 95 في المئة، في إطار مبادرة تسريع تطوير اللقاحات التي أعلن عنها البيت الأبيض.

لكن شركة فايزر الألمانية التي قامت بتطوير اللقاح بالتعاون مع "بيونتك" الأمريكية، لم تقبل بأن تتلقى أي أموال حكومية لأجل العمل على اللقاح، أو تجهيز البنية اللازمة لأجل تصنيعه.

ونبه خبراء إلى أن فايزر بدأت تجاربها السريرية على اللقاح في أبريل الماضي، بينما قام ترامب بتشكيل فريق اللقاحات في مايو.

والجمعة الماضية، طلبت شركة فايزر من إدارة الغذاء والدواء أن توافق على الاستخدام الطارئ للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي غضون ذلك، هاجم ترامب، شركة فايزر قائلا" إنها لم تعلن عن اللقاح، إلا بعد انتهاء انتخابات الرئاسة التي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن
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