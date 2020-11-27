تحرير 117 محضرا تموينيا وإعدام 65 كيلو لحوم ودواجن في المنوفية

قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إنه تم شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .





أسفرت عن تحرير (117) محضر تمويني خلال يومين تنوع ما بين (39) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و(66) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى فضلا عن (12) محضر مخالفات بمدينة سرس الليان.





ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير (2) محضر جنح شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخبز أفرنجي لحيازته واستخدامه فى التصنيع دقيق مجهول المصدر وتم ضبط طن دقيق والأخر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية لحيازته وعرضه للبيع مكرونة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 كراتين مكرونة ، فضلا عن تحرير محضر جنح بشبين الكوم ضد صاحب محل حدايد وبويات لحيازته وعرضه للبيع دهانات مجهولة المصدر وتم ضبط (4) كراتين بداخل كل كرتونة (6) عبوات بما يعادل (6 لتر ) من الدهانات مجهولة المصدر.





وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان حملة تموينية مكبرة بنطاق المدينة بالتنسيق مع إدارة التموين أسفرت عن تحرير (4) إنذارات بيئية و (2) محضر عدم إعلان عن الأسعار و(2) محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ، فضلا عن تحرير ٢ محضر لعدم وجود شهادات صحية و (2) محضر اشتراطات صحية ، وقد قامت اللجنة بإعدام ما يقرب من ٦٥ ك من اللحوم المجمدة والدواجن وزيوت الطعام الغير صالحة للاستهلاك الأدمي لإنتهاء صلاحيتها، فضلا عن ضبط ما يقرب من ٦٩ كيلو من اللحوم المصنعة والدواجن وتم سحب عينة لتحليلها في المعامل للتأكد من جودتها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



