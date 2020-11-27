ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 117 محضرا تموينيا وإعدام 65 كيلو لحوم ودواجن في المنوفية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:53 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
قال عاطف الجمال وكيل وزارة  التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إنه تم شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

أسفرت عن تحرير (117) محضر تمويني خلال يومين تنوع ما بين (39) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و(66) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى فضلا عن  (12) محضر مخالفات بمدينة سرس الليان.

ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير (2) محضر جنح شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخبز أفرنجي لحيازته واستخدامه فى التصنيع دقيق مجهول المصدر وتم ضبط طن دقيق والأخر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية لحيازته وعرضه للبيع مكرونة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 كراتين مكرونة ، فضلا عن تحرير محضر جنح بشبين الكوم ضد صاحب محل حدايد وبويات لحيازته وعرضه للبيع دهانات مجهولة المصدر وتم ضبط (4) كراتين بداخل كل كرتونة (6) عبوات بما يعادل (6 لتر ) من الدهانات مجهولة المصدر.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان حملة تموينية مكبرة بنطاق المدينة بالتنسيق مع إدارة التموين أسفرت عن تحرير (4) إنذارات بيئية و (2) محضر عدم إعلان عن الأسعار و(2) محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ، فضلا عن تحرير ٢ محضر لعدم وجود شهادات صحية و (2) محضر اشتراطات صحية ، وقد قامت اللجنة بإعدام ما يقرب من ٦٥ ك من اللحوم المجمدة والدواجن وزيوت الطعام الغير صالحة للاستهلاك الأدمي لإنتهاء صلاحيتها، فضلا عن ضبط ما يقرب من ٦٩ كيلو من اللحوم المصنعة والدواجن وتم سحب عينة لتحليلها في المعامل للتأكد من جودتها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من الإلتزام بالأسعار  واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال يوم .. تحرير 101 محضر تموينى بالمنوفية

تحرير 114 محضرا تموينيا وضبط 5800 كجم لحوم مجهولة المصدر بالمنوفية

غلق مخبزين سياحى بسرس الليان بدون ترخيص وتحرير 113 محضرا تموينيا في المنوفية

46 كيلو لحوم غير صالحة.. تموين المنوفية : 107 محاضر تموينية خلال يوم

تموين المنوفية: ضبط تقاوي قمح محظور تداولها و1270 عبوة مبيدات مجهولة

تموين المنوفية: تحرير 839 محضرا وضبط مصنع أعلاف مخالف بقويسنا

ترشيحاتنا

من داخل السوق.. انخفاض أسعار الخضروات بـ العبور

ضباب وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية تحذر المواطنين

ناصر عباس يعدد مميزات مصطفى غربال حكم نهائي دوري أبطال افريقيا بين الزمالك والاهلي

مش لازم bein sport .. أسهل طريقة لتحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

بسبب كورونا.. رفع 1244 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال المخالفة بالجيزة

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

Advertisements

قبل ساعات من القمة.. إصابة رضوان جيد حكم الفار فى مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

انهيار أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتجه لثالث خسارة أسبوعية

الحكومة: استمرار الموظف في الجهة المنتدب إليها بعد 4 سنوات لحين نقله

هجوم إرهابي.. امرأة تهاجم حاخاما بسكين في فيينا وتدعو لذبح اليهود

تشكيل الأهلى.. كيف يخطط موسيماني لإسقاط الزمالك في نهائي إفريقيا

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. 4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك

ضباب وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية تحذر المواطنين

مش لازم bein sport .. أسهل طريقة لتحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيرين سيف النصر وأزواجها

مخبأ للسحرة.. زوجان يكتشفان مفاجآت صادمة تحت سلالم منزلهما الريفي

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد