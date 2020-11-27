وزير الأوقاف: بعض الدول تستقطب الشباب لـ الإرهاب بدعوى العمل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يجوز لأي إنسان أن يدخل أى دولة إلا بالضوابط القانونية وبإذن السلطة الرسمية المختصة فيها، وإلا كنت معتديا على حرمة هذه الدولة.





وحذر "جمعة"، خلال القائه لخطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، من مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أى شاب يفكر فى الهجرة غير الشرعية قائلًا: "كثير من الشباب الذين حاولوا السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية كانت نهايتهم مع الجماعات الإرهابية المتطرفة"، ولا سيما أن هناك بعض الدول المعروفة التى ترعى الإرهاب وتجند المرتزقة عبر الهجرة غير الشرعية تدفع بهم إلى الهلك من خلال الجماعات الإرهابية يستقطبونهم تحت دعوى فرص العمل، ثم يجدون أنفسهم فى براثن الجماعات الإرهابية لأنهم لم يخرجوا فى حماية دولتهم التى تحفظ لهم إنسانيتهم وكرماتهم.





وأضاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تَموتُ نفسٌ حتى تسْتكمِلَ رِزْقَهَا وإنْ أبطأَ عليهَا، فاتَّقُوا اللهَ؛ وأجْمِلُوا في الطَّلَبِ، ولا يحْمِلَنَّكم اسْتِبْطاءُ الرِّزقِ أن تَأخذُوهُ بِمعصيةِ اللهِ، فإنَّ اللهَ لا يُنالُ ما عِندَه إلا بِطاعتِه)، مشددا على أن الهجرة غير الشرعية بمثابة تعد على حرمة البلاد.





وتناولت خطبة الجمعة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف.‬



