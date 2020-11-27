وزير الأوقاف: بعض الدول تستقطب الشباب لـ الإرهاب بدعوى العمل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يجوز لأي إنسان أن يدخل أى دولة إلا بالضوابط القانونية وبإذن السلطة الرسمية المختصة فيها، وإلا كنت معتديا على حرمة هذه الدولة.
وحذر "جمعة"، خلال القائه لخطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، من مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أى شاب يفكر فى الهجرة غير الشرعية قائلًا: "كثير من الشباب الذين حاولوا السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية كانت نهايتهم مع الجماعات الإرهابية المتطرفة"، ولا سيما أن هناك بعض الدول المعروفة التى ترعى الإرهاب وتجند المرتزقة عبر الهجرة غير الشرعية تدفع بهم إلى الهلك من خلال الجماعات الإرهابية يستقطبونهم تحت دعوى فرص العمل، ثم يجدون أنفسهم فى براثن الجماعات الإرهابية لأنهم لم يخرجوا فى حماية دولتهم التى تحفظ لهم إنسانيتهم وكرماتهم.
وأضاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تَموتُ نفسٌ حتى تسْتكمِلَ رِزْقَهَا وإنْ أبطأَ عليهَا، فاتَّقُوا اللهَ؛ وأجْمِلُوا في الطَّلَبِ، ولا يحْمِلَنَّكم اسْتِبْطاءُ الرِّزقِ أن تَأخذُوهُ بِمعصيةِ اللهِ، فإنَّ اللهَ لا يُنالُ ما عِندَه إلا بِطاعتِه)، مشددا على أن الهجرة غير الشرعية بمثابة تعد على حرمة البلاد.
وتناولت خطبة الجمعة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف.
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 6 مساجد اليوم الجمعة وذلك في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (508) مسجد ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى .
كما تستقبل محافظة دمياط كلا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف للمشاركة في الندوة التثقيفية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي الهجرة والأوقاف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لتلك الظاهرة. كما سيلقي الوزير خطبة الجمعة بمسجد الرحمة بمدينه رأس البر .
وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان ” الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس” .
وفِي هذا الصدد أكد د. محمد مختار جمعة أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد.
وأضاف جمعة كما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية.
و إذن دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك ، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم ، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية ، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ، و احفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك ، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني .
وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .
نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى .
وفي السياق ذاته واصلت وزارة الأوقاف حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
وأكدت قيادات الأوقاف بجميع المحافظات أن النظافة سمة من سمات أهل الإيمان، وأن القيام على نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها من أهم مظاهر الوعي الإنساني والمجتمعي والسلوك الديني الذي يدركه أهل الإيمان ؛ لذلك فقد رغب الإسلام في النظافة والطهارة وهما من أهم أولويات الوزارة حتى يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد ، ويحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء .
يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس كورونا .