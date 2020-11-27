ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد شاكر خضير: استمتعت بالعمل مع منة شلبى وأحمد مالك فى نمرة اتنين

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:02 م
محمد شاكر خضير
محمد شاكر خضير
Advertisements
محمد نبيـل
أعرب المخرج محمد شاكر خضير عن سعادته بالمشاركة فى إخراج إحدى حلقات مسلسل نمرة اتنين، وقال: "جعلتني فكرة العمل أتحمّس له منذ البداية، إضافةً إلى تعاوني مع مجموعة من الأشخاص المبدعين والموهوبين جدًا، أمام وخلف الكاميرا."

وأضاف خضير: "استمتعت بالعمل مع نجمَي الحلقة، فالفنانة منّه شلبي نجمة كبيرة وممثلة موهوبة إلى أبعد الحدود، أما أحمد مالك فموهبة تستحق التوقف عندها، إذ لديه دائمًا القدرة على مفاجأتي أمام الكاميرا. هذا هو التعاون الثاني الذي يجمعني مع منّه وأحمد، وأنا على ثقة من أنه لن يكون الأخير." وحول طريقته في التعامل مع النص الذي يشكّل قصة قائمةً بذاتها ضمن مسلسل منفصل الحلقات.

وتابع محمد شاكر خضير: "لطالما اعتقدت أن أفضل طريقة للتعرّف على أسلوب المخرج في التعامل مع النص هي مشاهدة العمل بأكمله. بالنسبة لي، سبق وأن أخرجتُ أكثر من عمل تضمّن قدرًا عاليًا من الرومانسية ممزوجةً مع أنماط درامية أخرى مثل الأكشن والكوميدي. ولعلّ هذا هو سبب تميّز مسلسل "نمرة اتنين" فهو مسلسل رومانسي عمومًا، ويتضمن مثل تلك الأنماط المختلفة والمتمازجة."

واختتم محمد شاكر خضير مثنيًا على اختيارات منصة "شاهد VIP"، موضحًا: "اقد أخرجتُ أول عمل من "أعمال شاهد الأصلية"، وهو "في كل أسبوع يوم جمعة"، وقد استمتعت جدًا بتلك التجربة، واليوم أعود إلى "شاهد VIP" مع مسلسل "نمرة اتنين" الذي أعتبره عملًا هامًا ومختلفًا عن السائد. أتمنى التوفيق لـ "شاهد" في الاستمرار باختيار الأعمال المتميزة والقادرة على أن تجمعنا معًا صُنّاعًا ومشاهدين."

وبدأت "شاهد VIP" حصريًا، اعتبارًا من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

وتحمل خامس الحلقات عنوان "أول إمبارح"، وهي من بطولة منّه شلبي، وأحمد مالك؛ معالجة درامية وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث الحلقة حول لبنى التي تقرر الذهاب إلى حفل عيد ميلاد يوسف بعد ستة أشهر من انفصالها عنه لتثبت لنفسها أنها تخطّت تلك المرحلة من حياتها. وهناك تدور أحداث لم تكن في الحسبان، حيث تجد نفسها محبوسة في الحمام.



تُعرض حلقة أول إمبارح" من مسلسل "نمرة اتنين" حصريًا على "شاهِد VIP" أمس الخميس 26 نوفمبر الحالي.

ولاقت رابع حلقات مسلسل "نمرة اتنين" بعنوان "فرق توقيت"، ردود أفعال إيجابية منذ طرحها قبل أيام، وهي من بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا؛ سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث الحلقة حول نجمة شهيرة تستقل سيارة أوبر إلى المطار في رحلة مدتها أقل من ساعة، وخلال كل دقيقة من دقائق الرحلة تتجدّد ذكريات قديمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هادي الباجوري يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل أحدث حلقات نمرة اتنين

بتجربة مؤلمة وكسر حقيقي في القدم.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها في مسلسل نمرة اتنين

شيرين رضا: المخرج هادي الباجورى سبب موافقتي على مسلسل نمرة اتنين

ماجد الكدوانى يخرج عن صمته.. ردود أفعال إيجابية لحلقة فرق توقيت من مسلسل نمرة اتنين

صناع فرق توقيت يتحدثون عن رابع حلقات مسلسل "نمرة اتنين"

شيرين رضا وماجد الكدواني وهادي الباجوري.. صناع حلقة «فرق توقيت» يتحدثون عن كواليس «نمرة اتنين»

ترشيحاتنا

بنسبة 50%.. مصطفى بكري: خفض عدد الموظفين استعدادا للموجة الثانية من كورونا

حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة.. فيديو

الجيش الإيراني يهدد بانتقام قاسي ردا على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده

شكرًا عظيمات مصر.. شاهد | رسائل الرئيس السيسي للمرأة المصرية

وصول الزمالك لاستاد القاهرة بـ حافلتين .. فيديو

نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل جديدة فى إصابة حكم مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. طرق فعالة لتأهيل الطفل نفسيا خلال موجة كورونا.. طرق لحماية نفسك لو هتشوف الماتش على القهوة

بالأحمر النارى .. رنا سماحة تثير الجدل بجمالها بصورة على إنستجرام

شيفروليه تطرح تراكس 2021 chevrolet trax الجديدة كليا.. صور