فرصة ثانية لامتحانات الميدتيرم للطلاب المخالطين بـ هندسة عين شمس

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد متمثله في إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المحاضرات وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين .

وأضاف عميد كلية الهندسة لـ صدي البلد، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن، مشيرا إلي انه تم عقد امتحانات الميدتيرم. وأكد وكيل هندسة عين شمس، أن الكلية لا تعتمد علي الكتب المطبوعة بل تعمل بنظام المراجع والمحاضرات العملية، لافتا إلي الانتهاء من دفع المصاريف الدراسية بنهاية الأسبوع الرابع من الدراسة. كما أعلنت إدارة الكلية ان امتحانات منتصف الفصل الدراسي ولمدة أسبوع سوف تبدا اليوم، مؤكدا ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الكلية وبالأخص داخل قاعات الامتحان مع العلم بأنه يسمح للمراقب رؤية وجه الطالب للتحقق من شخصيته لثواني معدودة. كما اشارت الكلية الي الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، من المقيمين معه، فيسمح لهم بعدم الحضور مع تقديم ما يفيد هذا المرض وسوف يتم تنظيم امتحان آخر بالتنسيق مع أساتذة المقررات في الأسبوع الذي يبدأ 12 ديسمبر 2020.

وأشار إلى تقديم الأعذار على موقع الكلية وتقديم أصل الأوراق إلى شئون الطلاب لاعتمادها، مؤكدا ان آخر موعد لتقديم الأعذار هو الثلاثاء 8 ديسمبر.





جدير بالذكر انه شهد د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الاحتفالية التي أقامتها شركة هواوي مصر، الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، وذلك إحتفالًا بالطلاب المصريين الفائزين بمسابقة Huawei العالمية لبرنامجها التدريبي الرائد ICT Talent Bank / iTB "بنك المواهب".حضر الاحتفالية، التي أقيمت على هامش مشاركة شركة هواوي في معرض Cairo ICT 2020 ، د. دينا محمد الصياد المحاضرة بأكاديمية FCIS بجامعة عين شمس.

و خلال كلمته أشاد د. محمود المتيني بالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس وشركة هواوي العالمية ، مثمنًا جهود كلية الحاسبات و المعلومات بإشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية .لافتًا إلى أن هذا التعاون ينعكس بالإيجاب على جودة خريجي الكلية و يزيد من قدرتهم على خوض سوق العمل بكفاءة و خبرة .

ووجهت د. نجوي بدر ود. ياسمين عفيفي مدير أكاديمية FCIS ، التهنئة لطلاب الكلية المتميزين الذين حصلوا علي ميداليات ُمشرفة متفوقين على 150 ألف مشارك من أكثر من 82 دولة على مستوى العالم و هم الطلاب :





بلال هاني (The grand prize in cloud track in Huawei ict competition)

محمد توفيق (platinum medal)

أحمد سيف ( platinum medal)