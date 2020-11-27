قالوا لـ صدى البلد| أحمد مجدي: «الغراب» فيلم سوداوي دموي عنيف.. ورشا مهدى: جمهور الملكي يستحق اللقب الأفريقي

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن تفاصيل أعمالهم الفنية الجديدة وكيف يتعاملون في ظل أزمة كورونا، وإستغلالهم لفترة الحجر المنزلي. في التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.

أحمد مجدي

كشف الفنان أحمد مجدي عن التغيرات التى حدثت له خلال فترة الحجر المنزلي لكورونا، وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" أن تلك التجربة تحتاج إلى وقت لكى يمر منها، ولفت إلى أنها أعطته فرصة للإسترخاء، ومراجعه ما فاته، منوها أنه قام بعمل مجموعة من الأشياء التي كان يؤجلها منذ فترة طويلة كالقراءة والإهتمام بالموتوسيكل الخاص به.

كما كشف الفنان أحمد مجدي عن سبب توقف تحضيراته لفيلم "الغراب" الذي يعد التجربة الثانية له في الإخراج بعد فيلم " لا أحد هناك".

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" أن العمل يسير ببطئ شديد، موضحا أن التجربة الثانية أصعب من الأولى، ولفت إلى أنه يحتاج إلى وقت لكى يخرج العمل بالشكل الذي يريده، مؤكدا أنه حريص على ألا يتعجل في خروج العمل إلى النور إلا إذا كان راضى عن محتواه.

وأوضح مجدي أن العمل سوداوي دموي شديد العنف ويعكس الجانب الأخر من القمر.

وكان قد كشف الفنان أحمد مجدي عن التغيرات التى حدثت له خلال فترة الحجر المنزلي لكورونا، وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" أن تلك التجربة تحتاج إلى وقت لكى يمر منها، ولفت إلى أنها أعطته فرصة للإسترخاء، ومراجعه ما فاته، منوها أنه قام بعمل مجموعة من الأشياء التي كان يؤجلها منذ فترة طويلة كالقراءة والإهتمام بالموتوسيكل الخاص به.

وعلى الجانب الأخر تقيم جمعية الفيلم عرضًا لفيلم لا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم السبت 28 نوفمبر الساعة 6 ونصف مساءً، ويحضر العرض مخرجه والناقد عصام زكريا الذي يدير ندوة نقاشية بعد عرض الفيلم، وسوف يكون حضور الفيلم مجانًا والدخول بأسبقية الحضور.

وشهد لا أحد هناك عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد ذلك كانت المحطة الدولية الأولى للفيلم حيث شارك في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

صدقي صخر

كشف الفنان صدقي صخر عن تفاصيل مشاركته في مسلسل " أنصاف مجانين" المقرر عرضه في الأول من ديسمبر على أحد المنصات الإلكترونية

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه يجسد دور شاب يدعى "حازم" وهو خريج فنون جميلة، ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوارها، ويعمل على توطيد علاقته بها.

وأضاف صدقي أن العمل توقف أسبوعين بسبب إصابة الفنانة اسماء جلال بفيروس كورونا، وأكد أنه لم يكن معها بنفس اللوكيشن في الفترة التى أصيبت فيها، ولفت إلى أنه حريص على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بشكل شخصي خشية أن يصاب ويقوم بنقل العدوى لأحد الأشخاص، ونوه أنه يركز على تناول أطعمه صحية للحفاظ على مناعته.

كما أشار صدقي أنه كان حريص على أن تظهر شخصية حازم في "أنصاف مجانين" بشكل مختلف عن دوره الذي قدمه في ليه لا، خصوصا أنه يظهر في الدورين بدور شخص طيب، وأوضح أنه جلس مع المخرج لتحديد الصفات التى سيضيفها إلى "حازم" ليكون شكله جديد.

وأوضح أن العمل يحمل أسم "أنصاف مجانين" ولكنه سيكون الشخص الهادئ، الذي سيقوم بوزن المعادلة بين الشخصيات في العمل، وأكد أنه متحمس جدا لعرض العمل ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.





رشا مهدي