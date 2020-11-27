المثلوثي يؤازر الزمالك في القمة الأفريقية ..صور وفيديو

حرص التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك على التواجد في مقصورة استاد القاهرة لمؤازرة الأبيض في لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي في التاسعة مساء اليوم.
وكان الزمالك تعاقد مع اللاعب التونسي في صفقة انتقال حر قادما من الصفاقسي التونسي .
وقام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب وصولهم استاد القاهرة الدولي بمعاينة أرضية الملعب قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.
ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.
وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد ولن يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.