محمد حفظي: إقامة مهرجان القاهرة السينمائي قرار دولة

قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ، إن قرار إقامة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم يكن بيده فقط ولكننا انتظرنا قرار الدولة لإقامته في موعده من 19 إلى 28 نوفمبر، ولكن تم تأجيله لمدة أسبوعين حتى أول شهر ديسمبر لعدة أسباب.





وأضاف "حفظي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه كانت هناك إرادة قوية من الدولة ووزارة الثقافة تحديدا لإقامة هذا المهرجان في هذا العام حتي تعود الحياة لطبيعتها ونتعايش مع وجود فيروس كورونا المستجد ولكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.





ونوه رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إلى أن صناعة السينما فى العالم أجمع تعاني من صعوبات كبيرة في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد وتدني الاوضاع الاقتصادية فى الفترة الماضية منذ 9 أشهر بالتحديد، مشيرا إلى أن المهرجانات السينمائية هي وسيلة لإعطاء بعض الإفلام دفعة لنزولها وعرضها للجمهور في المهرجان.





ولفت الى إن إقامة الدورة رقم 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، تمثل تحديا كبيرا خصوصا وأنها دورة استثنائية وصعبة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا ، متمنيًا أن تكون هذه الدورة ناجحة.





وأوضح محمد حفظي، أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تسعى في هذه الدورة إلى حضور العديد من الضيوف والمخرجين للأفلام المشاركة بالمهرجان، وصُناع الأعمال وأصحاب المشاريع ،متنمنيًا الحصول على الدعم الكبير من قبل الرعاة.





وأشار الى أن المهرجان أعلن عن جوائز قيمتها 260 ألف دولار للمشاريع التي تتطور، أو ما بعد الإنتاج.





من جهته، أشار عمر قاسم المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي ، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية في السينمات ، والتباعد الاجتماعي ، وتعقيم دور العرض قبل كل عرض سينمائي، وقياس درجات الحرارة ، وارتداء الكمامة الإلزامية.





وأضاف " قاسم " خلال لقائه ، أن جميع العاملين في الأوبرا ومهرجان القاهرة السينمائي ، سيخضعون لإختبار الـ PCR قبل بداية المهرجان بحوالي 48 ساعة ، وهذه الخدمة مجانية تُقدم من قبل الراعي الطبي الشريك في هذا المهرجان.