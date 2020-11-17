Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استعدادات مبكرة لاستقبال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ظل جائحة كورونا ..فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:48 م
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
Advertisements
ندى رأفت

قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ، إن إقامة الدورة رقم 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، تمثل تحديا كبيرا خصوصا وأنها دورة استثنائية وصعبة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا ، متمنيًا أن تكون هذه الدورة ناجحة.


وأضاف " محمد حفظي " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 "، أم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تسعى في هذه الدورة إلى حضور العديد من الضيوف والمخرجين للأفلام المشاركة بالمهرجان، وصُناع الأعمال وأصحاب المشاريع ،متنمنيًا الحصول على الدعم الكبير من قبل الرعاة.


وأوضح أن المهرجان أعلن عن جوائز قيمتها 260 ألف دولار للمشاريع التي تتطور ، أو ما بعد الإنتاج .


من جانبه أشار عمر قاسم المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي ، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية في السينمات ، والتباعد الاجتماعي ، وتعقيم دور العرض قبل كل عرض سينمائي، وقياس درجات الحرارة ، وارتداء الكمامة الإلزامية.


وأضاف " قاسم " خلال لقائه ، أن جميع العاملين في الأوبرا ومهرجان القاهرة السينمائي ، سيخضعون لإختبار الـ PCR  قبل بداية المهرجان بحوالي 48 ساعة ، وهذه الخدمة مجانية تُقدم من قبل الراعي الطبي الشريك في هذا المهرجان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنطلاق مهرجان مالمو للسينما العربية وسط إجراءات احترازية.. غدا

مصر للطيران ناقلًا رسميًا لضيوف ونجوم مهرجان الجونة السينمائي

ناقد فني: إجراءات احترازية مشددة فى مهرجان الإسكنرية السينمائي للوقاية من كورونا.. فيديو

محمد حفظي: استمرار إقامة مهرجان القاهرة يدعم صناعة السينما

انقرضت.. محمد حفظي يعلق على اختفاء المهرجانات السينمائية حول العالم

القاهرة السينمائي يكشف الإجراءات الصحية لضيوف الدورة 42

ترشيحاتنا

الصور الأولى من موقع انفجار جنوب إسرائيل

حب وسلام.. حكاية فرنسية أشهرت إسلامها وتزوجت من نوبي على أرض أسوان.. شاهد

طفل برقبة مقطوعة وآخر بعين واحدة.. قصص مثيرة عن حالات الولادة النادرة في الأقصر.. صور

لماذا أوصى النبي بالاستعاذة من العجز والكسل في الدعاء؟.. علي جمعة يوضح

بسبب مزحة ثقيلة.. عريس يفسد فرحة عروسه في يوم زفافهما

دعاء زيارة قبر الوالدين وأفضل طريقة لبرهما بعد وفاتهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف ساعة رعب.. بريطانية تقع ضحية هجوم كلب شرس.. ومالكه يواجه عقوبة السجن

أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. مشروبات طبيعية لمحاربة الفيروسات.. و9 أسباب تؤدي إلى الولادة المبكرة