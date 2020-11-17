استعدادات مبكرة لاستقبال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ظل جائحة كورونا ..فيديو

قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ، إن إقامة الدورة رقم 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، تمثل تحديا كبيرا خصوصا وأنها دورة استثنائية وصعبة نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا ، متمنيًا أن تكون هذه الدورة ناجحة.





وأضاف " محمد حفظي " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 "، أم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تسعى في هذه الدورة إلى حضور العديد من الضيوف والمخرجين للأفلام المشاركة بالمهرجان، وصُناع الأعمال وأصحاب المشاريع ،متنمنيًا الحصول على الدعم الكبير من قبل الرعاة.





وأوضح أن المهرجان أعلن عن جوائز قيمتها 260 ألف دولار للمشاريع التي تتطور ، أو ما بعد الإنتاج .





من جانبه أشار عمر قاسم المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي ، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية في السينمات ، والتباعد الاجتماعي ، وتعقيم دور العرض قبل كل عرض سينمائي، وقياس درجات الحرارة ، وارتداء الكمامة الإلزامية.





وأضاف " قاسم " خلال لقائه ، أن جميع العاملين في الأوبرا ومهرجان القاهرة السينمائي ، سيخضعون لإختبار الـ PCR قبل بداية المهرجان بحوالي 48 ساعة ، وهذه الخدمة مجانية تُقدم من قبل الراعي الطبي الشريك في هذا المهرجان.