أخبار الفن| رسالة قاسية من إليسا لجمهور الزمالك.. مارادونا غازل فنانة مصرية

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:





إليسا لـ جمهور الزمالك: ما تزعلوش مني بس القلب وما يريد

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على توجيه رسالة لجماهير القلعة البيضاء، وذلك قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك من خلال حسابه الشخصي "تويتر".

أحمد مجدي عن "الغراب": فيلم سوداوي دموي عنيف ويعكس الجانب الآخر من القمر

كشف الفنان أحمد مجدي عن سبب توقف تحضيراته لفيلم "الغراب" الذي يعد التجربة الثانية له في الإخراج بعد فيلم " لا أحد هناك".

وفاة الأسطورة.. مارادونا غازل فنانة مصرية وطلب توقيع أوتوجراف

فقدت الكرة العالمية دييجو أرماندو مارادونا، احد اهم اساطيرها واعظم من لمس الكرة في ملاعب الساحرة المستديرة والاكثر اعجازا ومعجزة على كل مستويات اللعب المهارية من احراز الاهداف وللعب بالقدم العنكبوتية وحتى طريقته وادائه في الاحماء قبل المباريات التي كانت تتسم بالعبقرية والتلقائية البحتة والثقة السابقة للاداء في "الماتشات" على أعلى وأحرف اشكال الابهار والتمكن، فقد توفي مارادونا في بوينس آيرس الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ 60 عاما إثر أزمة قلبية، بعد بضعة أسابيع من خضوعه لعملية جراحية من جلطة دموية في الدماغ.

تعرف على الأفلام الثلاثة المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

أعلن European Film Promotion ومركز السينما العربية عن الأفلام الثلاثة المرشحة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي جاءت بعد أن شاهد نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلمًا من 22 دولة أوروبية، كانت ضمن القائمة الأولية للأفلام المرشحة للجائزة التي سوف يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بها، خلال حفل يُقام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 إلى 10 ديسمبر).

محمد شاكر خضير: استمتعت بالعمل مع منة شلبى وأحمد مالك فى نمرة اتنين

أعرب المخرج محمد شاكر خضير عن سعادته بالمشاركة فى إخراج إحدى حلقات مسلسل نمرة اتنين، وقال: "جعلتني فكرة العمل أتحمّس له منذ البداية، إضافةً إلى تعاوني مع مجموعة من الأشخاص المبدعين والموهوبين جدًا، أمام وخلف الكاميرا."