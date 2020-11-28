37 دعاء للميت بعد صلاة الفجر مكتوب.. رددها الآن ليصفح الله عنه

ادعية للميت مكتوبة ومن بينها دعاء للميت بعد صلاة الفجر مكتوب تنبع الحاجة إليه من حقيقة الموت، الذي يحدث أمام أعيننا في كل لحظة، ولا يمكن لأحد الهروب منه ، ومع توديع أحدهم بـ ادعية للميت أو دعاء للميت بعد صلاة الفجر مكتوب علينا أن نتذكر أن المتوفين اليوم هم السابقون ونحن غدًا اللاحقون بلا محالة، ولأنه لا شيء أجمل من دعاء للميت بعد صلاة الفجر مكتوب يساعدنا على إهداء ادعية للميت ، وغدًا سنجني ثمار دعاء للميت بعد صلاة الفجر مكتوب رددناه على المتوفي ، فستُرد إلينا ونحن في قبورنا ادعية للميت أو دعاء للميت بعد صلاة الفجر ، ولأنه في هذا التوقيت المبارك -وقت الفجر-، فإنه أحرى للاستجابة.
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• اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.
• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يارحيم.
• اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.
• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.
• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.
• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.
• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.
دعاء للميت قبل أذان الفجر
• اللهم اغفر لفلان فإنه عبدك الذي كان بيننا منذ قليل، وصبرنا على فراقه و لا تجزعنا فيه يا من إذا قدر لطف وعفا.
• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.
• ياربنا و بارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم و تنجيه بأقل ما أنجز و تعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وانت خير من اتصف بهما و لك المثل الأعلى.
• سبحانك اللهم ربنا أفتح أبواب رحمتك و حسن عفوك و فضلك ورأفتك على متوفانا الذي أرددناه إليك حين كتبت عليه الأجل، اللهم أكرمه بدعائنا لك و قبلها رحمتك التي لا نهاية لها.
• ياأغفر من غفر وأرحم من رحم وأكرم من الكرماء وأعلم من العلماء نسألك ونستعطفك أن ترحمه وترحمها في عداد الصالحين، وأن تمحو عنها السيئات والذنب بإيمانهم بك ورجاءهم عفوك، لا إله إلا أنت.
• يا مغيث السائلين نسألك ان ترحم ميتنا وأموات المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نجهزه للقائك فأفرحه بلقائك واجعله ممن تقبلهم في أهل النعيم.
• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم.
• ياربنا لا إله إلا أنت، رحيم عفو محيي مميت أحييتنا من عدم وتميتنا حين الآجل، اللهم إنا نسألك أنت تكرمه كما أكرمته في الدنيا بجميل عفوك وسترك ورحمتك.
• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابةو العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.
• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.
• يا الله إرحم عزيزنا، وأكرمه بموته كما أنعمت عليه في الحياة، اللهم عجل له بالخيرات يراها، وألهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك و من ثوابك ورحمتك.
• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.
اقرأ أيضًا..
• اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.
• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يارحيم.
• اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.
• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.
• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.
• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.
• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.
دعاء للميت قبل أذان الفجر
• اللهم اغفر لفلان فإنه عبدك الذي كان بيننا منذ قليل، وصبرنا على فراقه و لا تجزعنا فيه يا من إذا قدر لطف وعفا.
• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.
• ياربنا و بارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم و تنجيه بأقل ما أنجز و تعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وانت خير من اتصف بهما و لك المثل الأعلى.
• سبحانك اللهم ربنا أفتح أبواب رحمتك و حسن عفوك و فضلك ورأفتك على متوفانا الذي أرددناه إليك حين كتبت عليه الأجل، اللهم أكرمه بدعائنا لك و قبلها رحمتك التي لا نهاية لها.
• ياأغفر من غفر وأرحم من رحم وأكرم من الكرماء وأعلم من العلماء نسألك ونستعطفك أن ترحمه وترحمها في عداد الصالحين، وأن تمحو عنها السيئات والذنب بإيمانهم بك ورجاءهم عفوك، لا إله إلا أنت.
• يا مغيث السائلين نسألك ان ترحم ميتنا وأموات المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نجهزه للقائك فأفرحه بلقائك واجعله ممن تقبلهم في أهل النعيم.
• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم.
• ياربنا لا إله إلا أنت، رحيم عفو محيي مميت أحييتنا من عدم وتميتنا حين الآجل، اللهم إنا نسألك أنت تكرمه كما أكرمته في الدنيا بجميل عفوك وسترك ورحمتك.
• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابةو العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.
• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.
• يا الله إرحم عزيزنا، وأكرمه بموته كما أنعمت عليه في الحياة، اللهم عجل له بالخيرات يراها، وألهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك و من ثوابك ورحمتك.
• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.