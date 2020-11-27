المفتي: من حق الدولة هدم أي مسجد للمصلحة العامة مع التكفل ببناء غيره





وأضاف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه من حق الدولة هدم أي مسجد تم بناؤه على أرض مغتصبة ، معقبا:" العلماء يحرمون باتفاق الصلاة المساجد المبنية على أراض مغتصبة".





وأكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الدولة المصرية بنت مئات المساجد خلال الفترة الماضية ويجوز لها هدم أى مسجد لإجل المصلحة العامة مع التكفل ببناء مسجد بدلا منه.





وأوضح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، خلال الحلقة إن مفهوم "التأسلم السياسى" استغلال سياسى للإسلام للوصول إلى أغراض معينة.





وأضاف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن التأسلم السياسى بدأ من عصر الخوارج إلى عصر جماعة الاخوان الارهابية الآن،لافتا أنه بدراسة ظاهرة التأسلم السياسى على مدار 15 قرنا من الزمان خلصت الدراسة إلى أن التأسلم السياسى فشل فى كل تجاربه بين الماضى والحاضر.





وتابع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، قائلا:" تبقى فكرة الدولة هي الناجحة ويحمى من خلالها الدين، والنفس والعقل"، مؤكدا:"كل توظيف للإسلام للوصول إلى أغراض سياسية مصيره الفشل".





وكان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية قد قال فى حلقة سابقة، إن الموقف الشرعي من تنظيم الإخوان الدولى؛ ليس عن هوى ولا ينطق بالسياسة، وله مرجعية دينية وشرعية، ويشهد عليه التاريخ.

وأضاف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية: "نقدر البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء السعودية، ونقدر موقف سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فهو بيان مهم، يضع النقاط على الحروف، ويبين أن الموقف الشرعي يمنع من الانتماء إلى جماعة الإخوان، وحرمته؛ بناء على مقومات علمية سردها البيان.

وأكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن بيان المملكة العربية السعودية بشأن الانضمام لجماعة الإخوان الارهابية قد أصاب في حكمه، مشيرا الى أن دار الإفتاء تحرم الانتماء لجماعة الإخوان كما انتهت الى ذلك المملكة العربية السعودية.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إننا لا نتأثر بأى هجوم علينا من جماعة الإخوان الإرهابية وماضون فى إظهار حقيقتها.