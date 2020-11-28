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رياضة

طرد حسين الشحات ومصطفى محمد عقب نهائى أبطال افريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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القسم الرياضى
قام  الحكم الجزائري مصطفى غربال البطاقة  بطرد حسين الشحات لاعب الأهلي ومصطفى محمد لاعب الزمالك  بعد نهاية لقاء الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا الدي اقيم في إستاد القاهرة.

واشتبك الثنائي حسين الشحات لاعب الأهلي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك في مشاجرة عنيفة بعد المباراة مما دفع الحكم  لطرد اللاعبين.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي دوري أبطال افريقيا وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 9 في تاريخه ليتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.

توج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي للتربع على عرش القارة السمراء من جديد وتوج باللقب الغائب عن النادي منذ عام ٢٠١٣، وحقق البطولة التاسعة في تاريخه تحت قيادة بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي.
تقدم عمرو السولية في الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا في الدقيقة ٣١، وأضاف مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة ٨٦.
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