ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 357 حالة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج  122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و 6608 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية توضح أسباب الإصابة بنوبة القلب

بعد تحدي الكمامة.. الصحة تعلن عن أولوية ارتداء قناع الوجه

الصحة تعلن الطريقة الآمنة للتخلص من الجوانتي والكمامة لمواجهة كورونا.. إنفوجراف

تحذير عاجل من الصحة بشأن الكمامات| تفاصيل

لمواجهة كورونا.. الصحة تستحدث قسما للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات

الصحة تعلن إرشادات لأصحاب المحال التجارية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ببني سويف

أخبار التوك شو.. وزير المالية يعلن خبرا مهما للمعلمين..أفضل موظفة حكومية عربية تهدي الجائزة للرئيس السيسي

الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على الزمالك 2-1

تعرف على قيمة جوائز الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك

نادينا الحبيب والعظيم.. آمال ماهر تحتفل بفوز الأهلي على الزمالك في نهائي أفريقيا

خالد سليم عن فوز الأهلي: "فرحتونا زي ما اتعودنا منكم.. وهاردلك لنادي الزمالك"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال منصور: الحضارة المصرية علمت العالم الأزياء والجمال

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بوصفات مختلفة

10 نصائح غير مكلفة وفعالة في علاج الشعر الجاف