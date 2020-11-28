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إبريل 20221.. متى ننتهي من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، أخر تطورات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في مصر، وموعد انتهاء الموجة الثانية من الجائحة والذي يضرب مصر والعالم حاليا.

وقال عنان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا مستجد سيظل مستمر معنا خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، أن الفكرة في تحويل فيروس كورونا المستجد إلى فيروس عادي أمرا يتم علاجه مثل باقي الفيروسات.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ستنتهي في إبريل 2021، لافتا إلى انه يجب بعدها أن يتحول إلى فيروس عادي يتم علاجه.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و 6608 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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