عضو الأعلى للإعلام: حديث قرينة الرئيس السيسى امتاز بالرقي والشفافية

وجهت الدكتورة منى الحديدى ، عضو المجلس الأعلى للإعلام ، الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعطائها الفرصة لـ 100 مليون مواطن مصرى بأن يلتقوا بها فى حديثها أمس الخميس.





وأضافت " الحديدى " ، خلال استضافتها مع الإعلامية رانيا هاشم والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن قرينة الرئيس السيسى اتسمت بالاحتشام والرقى فى ملابسها ، لافتأ إلى أنها تميزت بالمصداقية والشفافية.





وأشارت إلى أن قرينة الرئيس السيسى تمتلك تسلسلا فى عرض أفكارها خلال حوارها بالإضافة لحديثها عن أسرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى كشف عن أصالتها والرقى الذى تمتاز به .





وكانت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، قد كشفت فى حديثها أمس الخميس، مع الإعلامية اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، والمذاع عبر فضائية DMC، عن رد فعل الرئيس السيسي في يوم زفاف ابنته، قائلة:" السيسي قال لي إنه سعيد إن ابنته ستعيش حياة، وتعمل اسرة، وتجيب أولاد يملوا علينا الدنيا ".





كما تابعت انتصار السيسي:" الأحفاد أحلى حاجة في الدنيا وعلى الرغم من الأعباء التي توضع عليه؛ فبمجرد دخوله المنزل، يكون سعيدا بهم وهو بيحب البنات".





وأكملت انتصار السيسي:" طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير منذ معرفتها به، مضيفة: "لما اتجوزنا مكنتش بعرف اعمل أكل، وهو علمني".





وتابعت انتصار السيسي : "السيسي انسان حنين على أسرته كلها، وعلى والدته، والجميع يصفه أنه حنين على أهله".





وكشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تفاصيل ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:" ارتبطنا عندما كان الرئيس السيسي في الكلية، وانا وهو قرايب".





وقالت انتصار السيسي ، :" العائلة تعرف بعضها البعض، والسيسي كان معروفا في العائلة أنه له طبيعة خاصة وكان شديد وله رأي مميز وإنسان جد وانا بطبيعتي هادئة".





وأضافت انتصار السيسي:" السيسي فاتح والدته برغبته في الارتباط بي وقال انه وجد فيا كل المواصفات التي يرغب فيها".





وتابعت انتصار السيسي:" أول لما كلمني محستش انه واحد جاي يحب وقال لي انتي بتذاكري كويس لأن المذاكرة دي هتقف جنبنا، وبداية التعارف عليه، كانت هناك جدية، أشعرتني انه مسؤول، وكان عايز اللي يختارها زوجة تكون قد المسؤولية ".