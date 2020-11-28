عصام السقا يكشف سببه تلقيبه بالسقا.. وهرم بالأختيار أصعب أدواري

روى الفنان الشاب عصام السقا، تفاصيل بداية مشواره الفني، قائلا:"أنا بدأت حياتى الفنية كمونتير بمسلسل تامر وشوقية في عام 2005، معقبا: أحمد السقا أخويا الكبير فى الحياة وصاحبي وعشرة عمري وله فضل كبير عليا في مراحل كثيرة في حياتي، وتم إطلاق اسم الشهرة عصام السقا من خلال عشقى لأحمد السقا وهذا شرف لى".
وتابع: هو اللي قالهم هو مش اسمه عصام عيسى وهو اسمه عصام السقا..وقالي لو غيرت الاسم هقتلك".
وتابع: هو اللي قالهم هو مش اسمه عصام عيسى وهو اسمه عصام السقا..وقالي لو غيرت الاسم هقتلك".
وأضاف السقا، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة": "شغلى بالمونتاج أضاف لى الكثير فى عالم التمثيل وأعطانى خبرة كبيرة، معقبا: المونتاج هو مطبخ وقلب التمثيل".
وأكمل:أن أصعب دور قدمه هو "هرم" بمسلسل الاختيار، مضيفا: "أن تقدم شخصية شهيد، وانتظار الأهل لمعرفة كيف استشهد ابنهم وكنت متخوف جدا".
وأكمل:أن أصعب دور قدمه هو "هرم" بمسلسل الاختيار، مضيفا: "أن تقدم شخصية شهيد، وانتظار الأهل لمعرفة كيف استشهد ابنهم وكنت متخوف جدا".
وتابع: "كواليس مسلسل الاختيار حالة غير طبيعية، وكان معانا بعض المجندين والضباط، وأن شخصية هرم هو مجند طيب والجميع يحبه، وكنت أجلس معاهم وأستمع إليهم، واستمعت إلى والد الشهيد هرم، والعلاقة بينه وبين منسى".
وكان الفنان عصام السقا كشف عن المقربين له فى الوسط الفنى، والذين يدعمونه باستمرار منذ بدايته وحتى دخوله عالم التمثيل.
وقال عصام السقا، فى ندوة "صدى البلد": "أقرب الفنانين إلى قلبي هو أحمد السقا والذى أعتبره من أجدع الشخصيات التى قابلتها فى حياتى، وكذلك أمير كرارة الذى يتسم أيضا بالجدعنة، والذي وقف بجوارى كثيرا فى بدايتى الفنية".
وأوضح السقا: "هناك كثير من النجوم المقربين لى، خاصة أن علاقتى بهم ممتدة منذ أن كنت أعمل فى المونتاج كمونتير".
وكان عصام السقا شارك في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الذى تقوم ببطولته أسماء جلال، وميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزى لينر، وأحمد كرارة، ومحمد يسرى، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، وتامر هشام، وناهد رشدى.
وقال عصام إنه يجسد دور شاب يدعى "يس" من أسرة فقيرة، ويعمل فنانا داخل أحداث العمل، حيث تربطه علاقة عاطفية مع نور والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، وهو دور كوميدي رومانسي.