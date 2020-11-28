عصام السقا يكشف سببه تلقيبه بالسقا.. وهرم بالأختيار أصعب أدواري

روى الفنان الشاب عصام السقا، تفاصيل بداية مشواره الفني، قائلا:"أنا بدأت حياتى الفنية كمونتير بمسلسل تامر وشوقية في عام 2005، معقبا: أحمد السقا أخويا الكبير فى الحياة وصاحبي وعشرة عمري وله فضل كبير عليا في مراحل كثيرة في حياتي، وتم إطلاق اسم الشهرة عصام السقا من خلال عشقى لأحمد السقا وهذا شرف لى".



وتابع: هو اللي قالهم هو مش اسمه عصام عيسى وهو اسمه عصام السقا..وقالي لو غيرت الاسم هقتلك".





وأضاف السقا، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة": "شغلى بالمونتاج أضاف لى الكثير فى عالم التمثيل وأعطانى خبرة كبيرة، معقبا: المونتاج هو مطبخ وقلب التمثيل".



وأكمل:أن أصعب دور قدمه هو "هرم" بمسلسل الاختيار، مضيفا: "أن تقدم شخصية شهيد، وانتظار الأهل لمعرفة كيف استشهد ابنهم وكنت متخوف جدا".



