حكم تركيب الأظافر.. وصحة الوضوء مع وجود المانيكير

هو من الزينة التي يجوز للمرأة أن تفعلها وتتزين لنفسها أو لزوجها، لكن يجب أن تكون حريصة على إلا يكون مانعا لها من الوضوء، وإذا كان يمنع وصول الماء للأظافر فيجب إزالته عند الوضوء أو استخدام نوع من الأنواع التي ينفذ منها الماء.

المرأة التي تضع مقوي الأظافر عليها أن تنظر إن كان يمنع من وصول الماء إلى الظفر أو لا ؛ فإن كان مانعًا، فيجب عليها إزالته حتى يصح وضوءها.

المرأة التي تضع مقوي الأظافر عليها أن تنظر إن كان يمنع من وصول الماء إلى الظفر أو لا ؛ فإن كان مانعًا، فيجب عليها إزالته حتى يصح وضوءها.

إذا كان يوجد نوع طلاء أظافر لا يمنع من وصول الماء؛ جاز الوضوء به، أما في حالة التيقن من كون هذا الطلاء يمنع وصول الماء؛ فلا يجوز استخدامه لأنه مفسد للوضوء.

غسل الأيدي إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، فلو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه، طلاء الأظافر يعمل حائل فوق طلاء الأظافر فلا يجعل ماء الوضوء يصل الى الأصابع وبالتالى لا يصح الوضوء على هذه الحالة فإن كان لا يمنع من وصول الماء بينه وبين البدن فيكون وضعه جائز أما لو كان يعمل طبقة فوق الأظافر فمعنى ذلك أنه يفسد الوضوء لأنه لا يصل الماء فى الوضوء الى الأظافر ففى هذه الحالة عليكي أن تضعيه بعد أن تنتهى من الصلوات التى عليكي ثم تزيله قبل ان تصلى أذان الفجر.





إذا كان هذا المناكير شفافا ورقيقا لا يمنع وصول الماء فهنا يكون جائزا والوضوء عليه صحيح، أو أنه يعمل طبقة عازلة للأظافر ويحول دون وصول الماء إليه فيكون استعماله جائزا ولكن الوضوء عليه غير صحيح، فإنه يجوز للمرأة أن تتزين بوضع المناكير أو غيره.



