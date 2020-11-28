حكم تركيب الأظافر.. وصحة الوضوء مع وجود المانيكير

حكم تركيب الأظافر.. تركيب الأظافر الصناعية ليست من التغيير فى خلق الله وليست من الوصل، فالوصل يكون فى الشعر فقط وليس فى الأظافر.
يجوز تركيب الأظافر الصناعية بغرض التزين للمرأة، ولكن عند الوضوء لا بد أن تُخلع حتى يصل الماء إلى الأظافر الأصلية ويتم غسل اليدين الذي هو ركن من أركان الوضوء فهى جائزة شرعًا ولا شيء بها.
حكم تركيب الأظافر الصناعية للمرأة
يجوز للمرأة تركيب الأظافر الصناعية وخلعها وقت الوضوء، فتركيب الأظافر الصناعية لا ينطبق عليه حكم الوصل، منوها بأن الوصل يكون فى الشعر فقط، ولكن يتم خلع هذه الأظافر وقت الوضوء ليتم غسل اليدين الذى هو ركن من أركان الوضوء.
حكم وضع الأكريليك على الأظافر أثناء الوضوء
الأكريليك طبقة توضع على الأظافر وتسمى أيضًا بالأظافر الاصطناعية، وهذه المادة تمنع وصول ماء الوضوء إلى أظافر اليدين وهو ما يؤدي إلى عدم صحة الوضوء، وكذا الغسل الواجب كغسل الجنابة وغسل الحيض، وإذا لم تصح الطهارة فلا تصح الصلاة قطعًا، فالوضوء بهذه الأظافر الاصطناعية باطل فإن أمكن خلعتها لأجل الوضوء، ثم لبستها بعد الوضوء فإن الصلاة حينئذ صحيحة شريطة أن تكون المواد التي تصنع منها هذه الأظافر طاهرة فإن كانت نجسة كأن كانت متخذة من لحم خنزير فلا تصح الصلاة.
يجوز تركيب الأظافر بشرط
تركيب الأظافر الصناعية ليست من الوصل، حيث إن الوصل يكون في الشعر، فهذا جائز شرعًا بشرط واحد، خلعها وقت الوضوء، مشيرًا إلى أنها ليست شكلًا من أشكال تغيير خلق الله سبحانه وتعالى.
كذلك ليست من الوصل، فالوصل يكون في الشعر وليس الأظافر، لذا هو جائز شرعًا ولا شيء فيه، ولكن يجب خلع الأظافر الصناعية عند الوضوء، ليتم غسل الأظافر الأصلية ووصول ماء الوضوء لها، لتمام ركن غسل اليدين، الذي يُشترط لصحة الوضوء.
هو من الزينة التي يجوز للمرأة أن تفعلها وتتزين لنفسها أو لزوجها، لكن يجب أن تكون حريصة على إلا يكون مانعا لها من الوضوء، وإذا كان يمنع وصول الماء للأظافر فيجب إزالته عند الوضوء أو استخدام نوع من الأنواع التي ينفذ منها الماء.
صحة الوضوء مع مقوي الأظافر
المرأة التي تضع مقوي الأظافر عليها أن تنظر إن كان يمنع من وصول الماء إلى الظفر أو لا ؛ فإن كان مانعًا، فيجب عليها إزالته حتى يصح وضوءها.
إذا كان يوجد نوع طلاء أظافر لا يمنع من وصول الماء؛ جاز الوضوء به، أما في حالة التيقن من كون هذا الطلاء يمنع وصول الماء؛ فلا يجوز استخدامه لأنه مفسد للوضوء.
غسل الأيدي إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، فلو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه، طلاء الأظافر يعمل حائل فوق طلاء الأظافر فلا يجعل ماء الوضوء يصل الى الأصابع وبالتالى لا يصح الوضوء على هذه الحالة فإن كان لا يمنع من وصول الماء بينه وبين البدن فيكون وضعه جائز أما لو كان يعمل طبقة فوق الأظافر فمعنى ذلك أنه يفسد الوضوء لأنه لا يصل الماء فى الوضوء الى الأظافر ففى هذه الحالة عليكي أن تضعيه بعد أن تنتهى من الصلوات التى عليكي ثم تزيله قبل ان تصلى أذان الفجر.
إذا كان هذا المناكير شفافا ورقيقا لا يمنع وصول الماء فهنا يكون جائزا والوضوء عليه صحيح، أو أنه يعمل طبقة عازلة للأظافر ويحول دون وصول الماء إليه فيكون استعماله جائزا ولكن الوضوء عليه غير صحيح، فإنه يجوز للمرأة أن تتزين بوضع المناكير أو غيره.
طلاء الأظافر العلاجي يعنى أن هناك أحدا مريضا بمرض جلدي ووصف له الطبيب هذا النوع من الطلاء كنوع من العلاج، فإذا كان هكذا فيأخذ حكم الجبيرة، أى أنه يتوضأ ثم يتيمم عن هذا الجزء المتبوع الذى لم يصل إليه الماء، وهذا مذهب الشافعية، إلا أن مذهب الأحناف قالوا يكفيه أن وصل الماء على الجبيرة فلا يتيمم بعد الوضوء"، فإذا نصح الطبيب بوضع هذا الطلاء العلاجي على أظافره كنوع من العلاج وتوضأ وبالتالى لم يصل الماء إلى الظافر الحقيقي، فيكون بذلك الماء وصل على الجبيرة فهذا يكفيه على مذهب الأحناف، وليس عليه أن يتيمم عن هذا الجزء الذى لم يصل إليه هذا الماء.