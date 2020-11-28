مبادرة "ازرع شجرة": نستهدف زراعة أشجار ذات مردود نفعي على المجتمع "فيديو"

قال نبيل محروس، مدير مركز الوعي البيئي التابع لجمعية "أزرع شجرة"، إن المبادرة تابعة لوزارة البيئة، وتهدف لتجميل البيئة والحفاظ عليها ،من خلال التشجير وزراعة الأسطح، بالإضافة للتدريب على مشاريع تنموية تابعة للبيئة، غير هادفة للربح.





وأضاف نبيل محروس، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، المذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أنه تم العمل بالتعاون مع مبادرة "أتحضر للأخضر"، والجهات التنفيذية المعنية ، لافتا إلى أنه من أهم إنجازات المبادرة ، زراعة أكثر من مليون شجرة مثمرة بمدارس سوهاج وأسيوط.





وأوضح أن الهدف من المبادرة ، زرع أشجار لها مردود نفعي للبيئة ، ورفع المستوى البيئي والوعي بالمدارس ، عن طريق "الركن الأخضر" ، في كل مدرسة.





وأطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشهر الماضي، مبادرة مصر جميلة بمشاركة فرق متنوعة من مديريه الشباب والكشافة والجوالة، وذلك في إطار الاحتفالات بنصر اكتوبر المجيد وتفعيلا للدور المجتمعي لمراكز الشباب، وبالتزامن مع انطلاق المبادرة على مستوى الجمهورية.





وأعطت الدكتورة صفاء الشريف إشارة البدء، حيث غرست الشريف أول شجرة، وقامت فرق المديرية بأعمال التشجير والدهانات وكذلك نظافة الأماكن المحيطة.





وقالت الشريف إن المبادرة تهدف الي تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والنظافة ورفع المخلفات وتحويل الأماكن المهجورة الي حدائق واماكن أكثر جمالا وذلك احتفالا بذكري نصر أكتوبر المجيد وتفعيلا للدور المجتمعي بمراكز الشباب.





وأضافت أن هذه المبادرات المجتمعية التي يتم تنفيذها تعمل على تفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب وهو أحد اهم الإستراتيجيات التي تقوم بها الوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة.





وأكدت الشريف أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بالمساحات الخضراء في مراكز الشباب والأماكن المحيطة بها وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.





ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ المبادرة لاستعادة رونق عروس البحر الأبيض المتوسط.