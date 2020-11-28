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حوادث

الداخلية تكشف لغز اختفاء رفات طفلة من قبرها في الدقهلية.. تفاصيل

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من كشف لغر سرقة رفات طفلة من داخل مقبرتها بالدقهلية.

تلقى مركز تمي الأمديد التابع لمديرية أمن الدقهلية بلاغا من مزارع 33 سنه مقيم بدائرة المركز باكتشافه كسر باب المقبرة الخاصة بكريمته 4 سنوات الكائنة بمقابر القرية وعدم وجود رفاتها واتهم مطلقته ربة منزل 21 سنه وأفراد عائلتها بارتكاب الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام  وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية من خلال تطوير مناقشة المُبلغ إلى اعترافه بقيامه بالتوجه إلى المقبرة وكسر بابها واستخراج رفات كريمته والتوجه بها إلى ترعة مجاورة للمقابر  بذات القرية وإعادة دفنها على حافتها بدافع اتهام مطلقته وأفراد عائلتها بارتكابهم الواقعة لإجبارهم على التنازل عن القضايا المحررة بينهما والصادر في بعضها أحكام قضائية ضده.

تم بإرشاد المتهم العثور على الرفات بالمكان المُشار إليه
 
وفى سياق اخر تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية من كشف ملابسات مقتل سيدة وضبط الجانى.

وبمناقشته أقر بقيامه بالتوجه للشقة سكن المجنى عليها وسكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين" عليها وإضرام النيران بها مما أدى لحدوث إصابتها بحروق متفرقة بالجسم أسفرت عن وفاتها معللًا ذلك سابقة اتهامها له بسرقة ثلاجة من العقار سكنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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