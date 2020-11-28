الداخلية تكشف لغز اختفاء رفات طفلة من قبرها في الدقهلية.. تفاصيل

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من كشف لغر سرقة رفات طفلة من داخل مقبرتها بالدقهلية.

تلقى مركز تمي الأمديد التابع لمديرية أمن الدقهلية بلاغا من مزارع 33 سنه مقيم بدائرة المركز باكتشافه كسر باب المقبرة الخاصة بكريمته 4 سنوات الكائنة بمقابر القرية وعدم وجود رفاتها واتهم مطلقته ربة منزل 21 سنه وأفراد عائلتها بارتكاب الواقعة.





وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية من خلال تطوير مناقشة المُبلغ إلى اعترافه بقيامه بالتوجه إلى المقبرة وكسر بابها واستخراج رفات كريمته والتوجه بها إلى ترعة مجاورة للمقابر بذات القرية وإعادة دفنها على حافتها بدافع اتهام مطلقته وأفراد عائلتها بارتكابهم الواقعة لإجبارهم على التنازل عن القضايا المحررة بينهما والصادر في بعضها أحكام قضائية ضده.





تم بإرشاد المتهم العثور على الرفات بالمكان المُشار إليه