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رياضة

أخبار الرياضة.. رد فعل عائلة مرتضى منصور على خسارة الزمالك.. حقيقة تزوير مسحة رضوان جيد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:27 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

رد فعل عائلة مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، علي نشر تغريده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا علي خسارة الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الأهلى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

مصدر يكشف حقيقة تلاعب الكاف في نتيجة مسحة رضوان جيد

نفى مصدر مقرب من رضوان جيد، ما تردد بشأن تلاعب الكاف في نتيجة مسحة الحكم المغربي، قبل مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


توابع خسارة اللقب الأفريقى.. مصطفى فتحي يطالب الزمالك بالموافقة على رحيله

طالب مصطفى فتحي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء بالموافقة على رحيله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض.

الأهلي يوافق على رحيل طبيب الفريق لأهلي جدة

وافق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على استقالة الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبي بالفريق الأول .

خالد الغندور يعدد أسباب خسارة الزمالك أمام الأهلي في دورى أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أسباب هزيمة الزمالك أمس أمام غريمه التقليدي الأهلي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا مشيرا إلى أنه سيظل يدعم القلعة البيضاء. 

الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في الموسم الجديد بشكل مبدئي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على قيد 26 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد بشكل مبدئي لحين حسم الموقف النهائي.

الشرطة الأرجنتينية تداهم منازل 3 أشخاص التقطوا سيلفي مع جثمان مارادونا

داهمت الشرطة الأرجنتينية منازل 3 أشخاص، التقطوا صور "سيلفي" مع جثمان الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، أثناء مراسم الجنازة.

كلوب يعلق على اقتراب نجم ليفربول من الانتقال إلى برشلونة

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على اقتراب جورجيينو فينالدوم لاعب وسط فريق ليفربول، من الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

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