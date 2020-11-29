سعر الذهب اليوم 29-11-2020

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب؛ نحو 780 جنيها.





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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي سعرا وفئة نحو 891 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 669 جنيها.







بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل سعرا وقيمة نحو 520 جنيها.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه .





وتتفاوت قيمة المصنعية الخاصة بأسعار الذهب من محل صاغة لآخر، وبحسب المناطق الجغرافية علي مستوي مدن مصر، إذ يتراوح سعر المصنعية و الدمغة بين 30 و 65 جنيه ، بالاضافة إلي أن نوع أعيرة الذهب هي التي تحدد قيمة مصنعية الذهب.





بحسب العاملين في قطاع الذهب؛ فإن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للثروات في ظل تفشي وباء كورونا علي الأسواق الدولية؛ مؤكدين أن تباين الاسعار بسبب الأجواء الاقتصادية الراهنة و ارتفاع الموجات التضخمية التي خلفها الوباء العالمي.









وارجعت تحليلات و مؤشرات البورصات العالمية، انخفاض سعر الذهب عالميا، إلي مخاوف المستثمرين بعد خسائر البورصات الدولية رغم تلويح شركات الدواء العالمي التوصل لعقار ضد فيروس كورونا وهو ما قد يسهم في عودة الاسعار لطبيعتها.

