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حوادث

تفاصيل حادث تصادم ٣ سيارات على الطريق الزراعى بالبحيرة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:46 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أسماء الجنبيهى

أصيب شخصين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تصادم جرار زراعي و ثلاث سيارات أمام كافتيريا "الشيخ محمد" بالتوفيقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم جرار و٣ سيارات أمام كافتيريا "الشيخ محمد" وأسفر عنها إصابة شخصين.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين، تصادم جرار ١٠ بدون مقطورة في سيارتين نصف نقل وسيارة أخري ملاكي أثناء تواجدهم بجوار كافتيريا الشيخ محمد، أدي إلي سقوط الجرار و٣ سيارات في الترعة.

والمصابين هم : "سالم محمد سالم 36، سنة، عبد السلام جابر محمد التباع 55سنة"، تم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وجاري إنتشار السيارات من الترعة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، الأربعاء الماضي، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة ميكروباص بطريق " دمنهور/ دسوق" بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل " ركاب" وسيارة ميكروباص علي طريق " دمنهور / دسوق"، بين قريتي بني هلال ونفرة.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

وهم كل من :" السيد محمد حبشي سلطان، 20 عامًا، سالم ابراهيم، 35 عامًا، خالد سلطان محمد حسني، 50 عامًا، عادل منصور أبو قورة، 44 عامًا، عماد رجب الجمال، 34 عامًا، إمام ربيع فؤاد صالح، 18 عامًا"،

وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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