محافظ بورسعيد الأسبق يهنئ الحالي على اختياره أفضل محافظ عربى في مسابقة التميز الحكومي العربي

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الاسبق وذلك لتقديم التهنئة بعد اختياره افضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التمييز الحكومي.





واشاد محافظ بورسعيد بتلك اللفتة الطيبة من محافظ بورسعيد الاسبق مشيرا بان ما يقوم به هو استكمال لمسيرة وجهود السادة المحافظين السابقين الذين بذلوا كل الجهد من اجل بورسعيد .









كما حرص عدد من الجهات والهيئات المختلفة علي تقديم التهنئة للمحافظ حيث كانت في مقدمتها المجلس القومي للسكان وهيئة محو الامية ومدرسة الفرنسيسكان ومنطقة بورسعيد للكانوي والمديرية المالية والتضامن الاجتماعي وحضانة ولاء كيدز وجهاز التعمير.





وفى بداية اللقاء ، أعرب اللواء عادل الغضبان عن فخره وسعادته بحصول محافظة بورسعيد علي هذا التميز على مستوى الوطن العربى ، مؤكدا أن هذا النجاح لا يعتبر نجاحا شخصيا ولكنه نجاح محافظة بورسعيد بأكملها ، وجميعنا نفخر بكون بورسعيد المحافظة الأولى والأجمل على مستوى العالم العربى .





وأوضح المحافظ أن هذا النجاح نتيجة العمل المتواصل وهو ثمار التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة والعاملين بمحافظة بورسعيد ، والتى كانت باكورة المشروعات القومية العملاقة مثل التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل ، لافتا أن حجم المشروعات والأعمال التى تمت فى بورسعيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اهلت بورسعيد للحصول على هذه المكانة .





وأشار المحافظ الى أن هذا النجاح يعد مسؤولية كبيرة ويتطلب بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا التميز ، مؤكدا أننا نهدف لتحقيق مصلحة المواطن أولا وسنعمل بكامل طاقتنا لتحقيق أفضل مستوى من التنمية لبورسعيد وأهلها .وأكد المحافظ أن هذه الجائزة ستجعل من بورسعيد قبلة للسياحة فى العالم نظرا لكافة الانجازات وأعمال التنمية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا ، وأن الفترة القادمة ستكون مليئة بالخير والتنمية لأهلنا فى بورسعيد.



