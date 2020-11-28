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رياضة

بمشاركة 350 متسابقا .. ختام فعاليات "تحدي الجلالة 4" للدراجات الهوائية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:07 م
تحدي الجلالة 4 للدراجات
تحدي الجلالة 4 " للدراجات الهوائية
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ريهام بكير

اختتمت فعاليات  "تحدي الجلالة 4" للدراجات الهوائية  والذي ينظمه فريق باور رايد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للدراجات الهوائية بمدينة الجلالة.

شمل تحدي الجلالة في نسخته ال 4 انطلاق أكثر من 350 متسابقا برياضة الدراجات الهوائية من القاهرة إلى مدينة الجلالة العالمية عبر طريق القطامية العين السخنة وطريق الجلالة بإجمالي مسافة 140 كم وعلى ارتفاع 1300م فوق سطح البحر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تحدي الجلالة ال4 ضمن مجموعة من الفعاليات والأحداث التي تنظمها الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لإبراز أهم الطرق والمنتجعات  والفنادق الجديدة بمدينة الجلالة و في إطار تنشيط وترويج المدينة وإقامة فعاليات رياضية عالمية بها ،مشيرًا إلى أن شبكة الطرق العالمية التي أقيمت في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي التي سمحت بإقامة مثل تلك الفعاليات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على إقامة تلك المسابقات بشكل دوري و مستمر سنويًا وضمن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والارتقاء بمستوى صحة المواطن المصري.

واختتم السباق على ضفاف كورنيش الجلالة وأشاد المشاركون بما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتي جاءت في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بڤيروس كورونا المستجد مطالبين بضرورة تكرار تلك الفاعليات على مدار العام.

وكانت الإدارة العامة للسياحة الرياضية قد اختتمت الأسبوع الماضي فعاليات النسخة الـ 20 من ‎ماراثون الفراعنة  للجري والذي أقيم بمشاركة عدة دول هى مصر، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الامريكية، وروسيا، وجنوب افريقيا.
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