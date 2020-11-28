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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 1690 إصابة جديدة و11 وفاة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:01 م
إصابات كورونا _ ارشيفي
إصابات كورونا _ ارشيفي
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت، عن تسجيل 1696 إصابة جديدة بكورونا ( 1690 محلية و6 وافدة) ليرتفع  الإجمالي للإصابات 125637".

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أنه تم تسجيل "11 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 991".

وكان وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب، اعلن أنّه استنادًا الى الاجتماعات التي عقدت هذا الاسبوع للجنة كورونا، يعاد اعتماد التعلم المدمج في المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، لدوامي قبل الظهر وبعده، ابتداء من صباح الاثنين الواقع فيه 30 نوفمبر الجاري   في المناطق كافة. 

وذكر القرار قائلا : كما يعاد العمل بالقرارات الصادرة عن الوزارة بخصوص تطبيق التعلم المدمج وتنفيذ اجراءات الدليل الصحي الصادر عن وزارة التربية".


وأشار  المجذوب الي التحضيرات التي قامت بها المديريات والمؤسسات التربوية بخصوص الاستفادة من الاسبوعين الفائتين لتطوير مواكبة التعلم المدمج". 

كما لفت إلى أنّ "الوزارة ستقوم بزيارات الى المدارس والثانويات والمعاهد، الرسمية والخاصة، للتأكد من حسن تطبيق الاجراءات الوقائية.

ودعا الجميع الى الاتصال بالخط الساخن لغرفة العمليات في الوزارة ( على الرقم ٠١٧٧٢١٨٦) الذي يعمل 24/7 لمواكبة التعلم المدمج، ولتلقي الاخبارات عن اي اصابة أو وضع معين يتطلب اتخاذ اجراءات فورية او طلب المساعدة".

كما أعلن أن الوزارة ستضع على صفحتها الالكترونية التي طورتها، بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني ولجنة كورونا، جميع المعلومات المتعلقة بالاصابات ونتائج الزيارات الى المؤسسات التعليمية ابتداء من الاسبوع المقبل.

 وقد تمت مكننة غرفة العمليات، واقيمت دورات تدريبية للمديرين والمسؤولين الصحيين"، مع التعويل "في ظل الوضع الصحي الاستثنائي، على تعاون جميع الشركاء، في الوزارة وخارجها، لانجاح العام الدراسي.

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