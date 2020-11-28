دايما شباب .. كيف تحمى نفسك من التجاعيد

تعد التجاعيد من اكثر الاشياء التى تدمر جمال المراة وتجعلها أقل جاذبية وجمال وتبدو أكبر سنا.

نقدم لكم اهم الطرق التي تساعد في علاج التجاعيد ، وذلك وفقا لما ذكره موقع "webmd " .

ممارسة أساسيات العناية بالبشرة الجيدة

إذا كنت ترغب حقًا في الحفاظ على بشرتك تبدو شابة اتبعي مجموعة من النصائح في روتين العناية اليومي بالبشرة، وتجنب الشمس، واستخدم واقي من الشمس واسع الطيف، وارتداء ملابس واقية من الشمس أكمام وسراويل طويلة، لا تدخن، واستخدم المرطب.

النوم على الظهر

عندما تنام في أوضاع معينة ليلة بعد ليلة ، يؤدي ذلك إلى ظهور "خطوط النوم" - التجاعيد التي تصبح محفورة في الطبقات العليا من الجلد ولا تتلاشى بمجرد استيقاظك يؤدي النوم على جانبك إلى ظهور التجاعيد على الخدين والذقن ، بينما يمنحك النوم على الوجه لأسفل حاجبًا مجعدًا

سمك السلمون

يعتبر السلمون (إلى جانب أسماك المياه الباردة الأخرى) مصدرًا رائعًا للبروتين ، وغيرها من العناصر المفيدة للبشرة كما أنه يحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

يقول الخبراء إن الأحماض الدهنية الأساسية تغذي البشرة وتحافظ على نضارتها وشبابها ، ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل التجاعيد.

نظارة للقراءة

أي تعبير للوجه تقوم به مرارًا وتكرارًا (مثل التحديق) يجهد عضلات الوجه ويجعل الأخاديد تحت سطح الجلد. في النهاية تصبح هذه الأخاديد تجاعيد. لذا اجعل تلك العيون واسعة: ارتدِ نظارات القراءة إذا كنت بحاجة إليها. وتعرف على النظارات الشمسية. يمكن أن تحمي الجلد حول العينين من أضرار أشعة الشمس وتمنعك من التحديق.

نزلق على أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs)

تزيل هذه الأحماض الطبيعية الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة، و يساعد ذلك في تقليل ظهور المسام والخطوط الدقيقة والتجاعيد السطحية خاصة حول العينين.

قد تساعد الأشكال الأقوى من أحماض ألفا هايدروكسي في تعزيز إنتاج الكولاجين في بشرتك، وهذا بروتين يمنح بشرتك القوة والمتانة، ويمكن أن يؤدي استخدام أحماض ألفا هايدروكسي إلى جعل بشرتك أكثر حساسية للشمس ، لذا استخدم واقٍ من الشمس كل يوم

تفرط في غسل وجهك

يزيل ماء الصنبور البشرة من الرطوبة والزيوت الطبيعية التي تحمي من التجاعيد، إذا كنت تغسل وجهك كثيرًا ، فأنت تغسله من الحماية، استخدم صابونًا مع مرطبات أو جل أو كريم مطهر بدلًا من ذلك.

ضعي فيتامين سي

وجدت بعض الدراسات أن الكريمات التي تحتوي على فيتامين ج يمكن أن تزيد من كمية الكولاجين التي تصنعها بشرتك.





يحمي فيتامين سي من التلف الناتج عن أشعة UVA و UVB ، ويساعد في تقليل الاحمرار والبقع الداكنة وتفاوت لون البشرة. ومع ذلك ، يجب عليك استخدام منتج للبشرة بالنوع المناسب من فيتامين سي. قد يكون حمض الأسكوربيك هو الأفضل لتخفيف التجاعيد. قد ترى أيضًا أحد مكونات فيتامين سي مدرجًا باسم بالميتات أسكوربيل.

الصويا للعناية بالبشرة

قد يحسن الصويا مظهر بشرتك ويحميها أيضًا. تشير الدراسات إلى أن فول الصويا المطبق على الجلد أو تناوله كمكمل غذائي (وليس كغذاء) قد يساعد في الحماية من بعض أضرار أشعة الشمس أو حتى علاجها. يمكن أن يساعد في بنية بشرتك وشدها ، وحتى لون البشرة.

استبدل البن بالكاكاو

جرب مشروبًا لذيذًا لتقليل التجاعيد وأظهرت إحدى الدراسات أن الكاكاو الذي يحتوي على مستويات عالية من اثنين من مضادات الأكسدة (إيبيكاتشين وكاتشين) يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس ، ويحسن تدفق الدم إلى خلايا الجلد ، ويحافظ على الرطوبة ، ويجعل البشرة تبدو أكثر نعوم



