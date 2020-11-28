بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس.. صور

بدأت اليوم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول لشعب اللغات والساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية وبرنامج جامعة كيين الأمريكية بكلية التجارة جامعة عين شمس.





وقال الدكتور خالد قدري عميد الكلية، انه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة من ادارة الجامعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الإجتماعى، وكذلك رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، وتوزيع زجاجات مياه للطلاب داخل لجان الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وأخذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم.





ووجه قدرى الشكر للادارة العليا للجامعة برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على الدعم المستمر للكلية وكذلك وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورؤساء واعضاء الكنترولات وجميع العاملين بالكلية.





كما صرح بأنه يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى، كما أنه توجد لجان للعزل فى حالة الإحتياج إلى ذلك.





وأوضح بأنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.





واضاف ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان (10158 طالب وطالبة)، حيث تقدم للامتحانات 7080 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، وما يقرب من 1281 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة.





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ومن الجدير بالذكر أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول قد بدأت فى كلية التجارة جامعة عين شمس يوم 28/11/2020، على النحو التالى:

• من 28/11/2020 وحتى 3/12/2020 امتحانات شعبة اللغة الانجليزية

• من 28/11/2020 وحتى 5/12/2020 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.

• من 28/11/2020 وحتى 3/12/2020 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

• من 28/11/2020 وحتى 3/12/2020 امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية.









ومن جانب اخر تستضيف كلية الألسن بجامعة عين شمس، وزير الخارجية الأسبق السفير/ محمد العرابي، خلال ندوة بعنوان "الوضع السياسي العالمى عام ٢٠٢١ و السياسة الخارجية المصرية"، في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٩ من نوفمبر الجاري، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية.

و أوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن الكلية تعمل على استضافة كبار الشخصيات المصرية لصقل قدرات الطلاب الثقافية في مختلف المجالات، و أكدت على أن طالب الألسن يجب أن يكون على دراية كاملة بمختلف مجريات الأمور السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية المحلية و العالمية، وتستهدف إدارة الكلية تأهيل الطلاب بمختلف الخبرات و المهارات اللغوية و الثقافية لاعدادهم لسوق العمل.

و من جانبها أكدت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ان القطاع يحرص على عقد الندوات الثقافية التى تتيح للطالب الاطلاع على اخر المستجدات على الساحة العالمية و المحلية بهدف توسيع مداركه وربطه بالبيئة المحيطة به. كما تسمح هذه الندوات بالتواصل بين المجتمع الجامعي من ناحية و المفكرين و الخبراء من ناحية اخرى بما يؤدي الى تثقيف وتزويد الطلاب بالمعلومات المختلفة و تنمية مهارتهم الفكرية و الذهنية.



