بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس.. صور

بدأت اليوم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول لشعب اللغات والساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية وبرنامج جامعة كيين الأمريكية بكلية التجارة جامعة عين شمس.
وقال الدكتور خالد قدري عميد الكلية، انه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة من ادارة الجامعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الإجتماعى، وكذلك رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، وتوزيع زجاجات مياه للطلاب داخل لجان الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وأخذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم.
ووجه قدرى الشكر للادارة العليا للجامعة برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على الدعم المستمر للكلية وكذلك وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورؤساء واعضاء الكنترولات وجميع العاملين بالكلية.
كما صرح بأنه يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى، كما أنه توجد لجان للعزل فى حالة الإحتياج إلى ذلك.
وأوضح بأنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.
واضاف ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان (10158 طالب وطالبة)، حيث تقدم للامتحانات 7080 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، وما يقرب من 1281 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة.
ومن الجدير بالذكر أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول قد بدأت فى كلية التجارة جامعة عين شمس يوم 28/11/2020، على النحو التالى:
• من 28/11/2020 وحتى 3/12/2020 امتحانات شعبة اللغة الانجليزية
• من 28/11/2020 وحتى 5/12/2020 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.
• من 28/11/2020 وحتى 3/12/2020 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
• من 28/11/2020 وحتى 3/12/2020 امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية.
ومن جانب اخر تستضيف كلية الألسن بجامعة عين شمس، وزير الخارجية الأسبق السفير/ محمد العرابي، خلال ندوة بعنوان "الوضع السياسي العالمى عام ٢٠٢١ و السياسة الخارجية المصرية"، في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٩ من نوفمبر الجاري، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية.
و أوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن الكلية تعمل على استضافة كبار الشخصيات المصرية لصقل قدرات الطلاب الثقافية في مختلف المجالات، و أكدت على أن طالب الألسن يجب أن يكون على دراية كاملة بمختلف مجريات الأمور السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية المحلية و العالمية، وتستهدف إدارة الكلية تأهيل الطلاب بمختلف الخبرات و المهارات اللغوية و الثقافية لاعدادهم لسوق العمل.
و من جانبها أكدت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ان القطاع يحرص على عقد الندوات الثقافية التى تتيح للطالب الاطلاع على اخر المستجدات على الساحة العالمية و المحلية بهدف توسيع مداركه وربطه بالبيئة المحيطة به. كما تسمح هذه الندوات بالتواصل بين المجتمع الجامعي من ناحية و المفكرين و الخبراء من ناحية اخرى بما يؤدي الى تثقيف وتزويد الطلاب بالمعلومات المختلفة و تنمية مهارتهم الفكرية و الذهنية.