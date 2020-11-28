رحلوا قبل الاحتفال.. نجوم حصدوا اللقب الإفريقي مع الأهلي 2013 وفقدوه في 2020





ولم يبق من المتوجين باللقب مع المارد الاحمر عام 2013 سوى عدد قليل من اللاعبين، على رأسهم وليد سليمان، الذي احتفل باللقب في المنزل بسبب اصابته بفيروس كورونا، الذي كان أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف القلعة الحمراء في 2013.





وظهر كذلك المدافع رامي ربيعة، في قائمة الأهلي عام 2013، وأيضا في 2020، وشارك كبديل خلال مواجهة الزمالك بالمباراة النهائية، في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.





وكان يتواجد مع الأهلي ثلاث لاعبين حضروا نهائي 2013 وهم أحمد فتحي، شريف إكرامي وحسام عاشور،، ولكن لم يستمروا مع المارد الاحمر حيث رحل اكرامي وفتحي لبيراميدز وعاشور انضم لصفوف الاتحاد السكندري.





واستمر فتحي قائدا لأبناء التتش حتى نصف نهائي البطولة، قبل أن يرحل لصفوف نادي بيراميدز، ليحرم من خوض المباراة النهائية، لكن احتسب له اللقب بعدما حصده مع الأهلي في 2013، مع المدير الفني محمد يوسف.





وبتتويج الفريق باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم 10 ديسمبر المقبل.

توج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية 2020، للمرة التاسعة بتاريخه، عقب تغلبه على منافسه الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليعود للتتويج باللقب بعد غيابه عن إحراز البطولة منذ 7 أعوام.