ضبط 35 طن مغذيات مجهولة المصدر في النوبارية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم السبت، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز النوبارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لمصنع مبيدات وأسمدة زراعية بواقع ٣٥ طن مغذيات ليس عليها علامات ولا بيانات ولا تواريخ و٢٠٠ كيلو منتهية الصلاحية، كما تم ضبط شركة زراعية قامت بتحميع ٢٨ طن سولار من السوق السوداء، تم تحرير المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم السبت، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمراكر الدلنجات، أبوالمطامير، شبراخيت.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15محضرا ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن، تصرف في 12 شيكاره دقيق بلدى مدعم، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجل تفتيش بالخبز، عدم وجود ماكينه صرف الخبز بالخبز، توقف مخبز عن الإنتاج بدون عذر مسبق)

كما تم غلق مخبز بوادي النطرون لتجاوز متوسط مقدار العجز في وزن الرغيف الواحد عن ٢٥ جراما، تحرير 10 محاضر تنوعت ما بين ( إنتاج خبز مدعم ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومواصفات ووزن الرغيف، عدم نظافة الأدوات المستخدمة)

وأسفر الحملة أيضا في مركز أبو المطامير، تحرير 3 محاضر جنح و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم ضبط سيارتين قاموا بتحميع 79 شيكارة دقيق بلدى زنة 50كجم، وضبط 30 زجاجة كحول ايثيلي بمحل مستلزمات طبية بدون فواتير.

يذكر أيضا نفذت مديرية التموين بالبحيرة، أمس الجمعة، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركزي إتياي البارود و بدر.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا بمركز إيتاي البارود عبارة عن (إنتاج خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن الأسعار ومواعيد العمل وأوزان الرغيف الجديدة - عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش).

كما تم تحرير 12 محضر بمركز ومدينة بدر وضبط (84 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد المحلات - أحد تجار التموين قام بتجميع 540 كجم سكر تمويني بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء - 380 قرص غلة محذور تداولها بأحد المحلات - 7 تجار تموين قاموا بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية).

وكما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كوم حمادة.

وأسفرت الحملة عن تم ضبط 105بطاقه تموينيه مجمعه بأحد المخابز بقريه البريجات، وتحرير 6مخالفات انتاج خبز بلدي ناقص الوزن يتراوح مابين 18جراما حتي 8 جرامات، كما تم ضبط 4 مخالفات انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، تحرير محضر مخالفة عدم اعلان لاحد المخابز .

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الجمعة ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور .

وأسفرت الحملة عن ضبط 42 مخبزا أثناء انتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جم بالرغيف الواحد، كما تم تحرير 3 محاضر مخالفة لمخابز مدعمة بحوزته 34 شيكارة دقيق مدعم قبل البيع في الأسواق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إتياي البارود.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد مطاعم البيتزا أثناء إستخدام لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، والتحفظ على كمية قدرها 15 كيلو جراما من اللحوم، وضبط أحد محلات بيع السلع الغذائية يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وتم ضبط كمية قدرها 84عبوة.

كما تم ضبط أحد محلات البويات والحدايد يقوم بعرض وبيع بويات منتهية الصلاحيه، وتم ضبط كميه قدرها 15عبوة، وضبط محل ملابس وأحذية أثناء عرض وبيع ملابس وأحذية مجهولة المصدر وتم ضبط كميه قدرها 12قطعة ملابس وأحذية، كما تم ضبط 4 محلات مختلفة الأنشطة لا تقوم بالاعلان عن الأسعار .

وجارى تحرير المحاضر اللازمة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور، مركز المحمودية، مركز بدر، مركز كوم حمادة، مركز وادي النطرون، أبوحمص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا واعدام 486 صفيحة أجبان منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 9 محاضر لمحلات بقاله ومحلات مبيدات وأسمدة زراعية و مخبز سياحي بدون ترخيص و عدم إعلان تسعيرة وللغش التجاري.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محلات بويات و جزارة و معرض بيطرى لعدم الاعلان عن اسعار الادوية المعروضة، وتحرير ١٢ محضرا لانتاجهم خبز ناقص الوزن، 5 محاضر بالمرور علي المخابز البلدية بمركز ومدينة أبوحمص لانتاجهم خبز ناقص الوزن والتصرف فى 7 شكائر دقيق.

وأسفرت الحملة أيضا عن إعدام 486 صفيحة أجبان منتهية الصلاحيه، وتحرير ٦محاضر ضد مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن، وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل كما تم ضبط ميزان حساس غير صالح بأحد المخابز.

يذكر أيضا أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلديه المدعمه والأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز شبراخيت، لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرر 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم اعلان مواعيد التشغيل.

كما تم ضبط كمية ارز ابيض باحد فروع شركات الجمله غير صالحه للاستهلاك الادمى لوجود سوس وحشرات بها وتم التحفظ على 3380 كجم وبعد العرض على النيابه قرر اعدامها وتم تنفيذ قرار النيابة.

وأسفرت الحملة أيضا عن تحرر 5 محاضر عدم اعلان عن الاسعار لمحل تجارية وسوبر ماركت شهير بمركز شبراخيت.





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