شاهد.. زوج يصالح زوجته بلافته رومانسية.. والحي يزيلها

شهدت منطقة سيجر بدائرة حي أول طنطا، بمحافظة الغربية، واقعة غريبة، حيث علق زوج لافتة بجوار مبنى منطقة وعظ الغربية، يعتذر فيها لزوجته قائلا: ارجعي بيتك ومتنسيش أيامنا الحلوة ،عشان خاطر اولادنا دودو ونيمو، متزعليش مني يابيبو، حبيبتي انتى كل حاجة ليا وأم عيالي، حياتي من غيرك ولا حاجة.





وتداولت صور اللافتة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يجد الزوج في طريقة يعبر بها عن حبه واسفة لخصام لزوجته له سوي بتعليق لافتة كبيرة في احد المناطق الهامة بمدينة طنطا ، فيما لاقت اللافتة العديد من التعليقات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال المهندس عادل داود رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية، أنه عقب تلقينا شكوى من وجود صورا للافتة معلقة بمنطقة سيجر بدائرة الحى ، مدون عليها ارجعى بيتك ومتنسيش أيامنا الحلوة ،عشان خاطر اولادنا دودو ونيمو، متزعليش مني يابيبو ، حبيبتي انتى كل حاجة ليا وأم عيالي ، حياتي من غيرك ولا حاجة، تم إزالتها على الفور.

وأضاف رئيس حي اول طنطا، أنه يتم إزالة أي لافتة سواء كانت مثل تلك اللافتات، أو إعلانات غير مصرح بتعليقها.



