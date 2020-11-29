محمد الباز: حافظ المرازي أجير ويحتاج إلى طبيب نفسى.. فيديو





وقال الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن حافظ المرازى طرد شر الطرد من الإعلام المصرى، ويعانى من عقد كثيرة وله بعض التجارب الإعلامية التى لم تحوله إلى نجم إعلامى.





وأضاف الباز، حافظ المرازي أجير رخيص، ويحاول هدم التجربة المصرية، وتاريخه لا يشرف أحد ويحتاج طبيب نفسى.





وكان كشف الإعلامى محمد الباز تفاصيل مساعي قطر لحل أزمتها مع الرباعى العربى، مصر، السعودية، الامارات، والبحرين، وكواليس التدخل الأمريكى.





وقال الباز خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن السفير القطرى لدى الولايات المتحدة تحدث مع جو بايدن، لـ يتدخل لحل الأزمة مع كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، مضيفا:" قطر تتجنب الحديث عن مصر فى هذه الأزمة وترى أن الخلاف خليجى وتم إقحام مصر فى هذا الخلاف وانها هي أساس الخلاف".





وأوضح الباز قائلا:" جو بايدن قال للسفير القطرى سنتابع الموقف ولكننا لازلنا في بداية الطريق ولابد أن نسمع الطرف الآخر لأنهم حلفاء ونثق بهم ونقدر موقفهم حاولوا ان تجدوا طرق أكثر لحل الأزمة".

كشف الإعلامى محمد الباز تفاصيل لصالح من يعمل حافظ المرازى، وسر هجومه المستمر على الشخصيات العامة بالدولة.