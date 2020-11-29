محمد الباز: حافظ المرازي أجير ويحتاج إلى طبيب نفسى.. فيديو

كشف الإعلامى محمد الباز تفاصيل لصالح من يعمل حافظ المرازى، وسر هجومه المستمر على الشخصيات العامة بالدولة.
وقال الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن حافظ المرازى طرد شر الطرد من الإعلام المصرى، ويعانى من عقد كثيرة وله بعض التجارب الإعلامية التى لم تحوله إلى نجم إعلامى.
وأضاف الباز، حافظ المرازي أجير رخيص، ويحاول هدم التجربة المصرية، وتاريخه لا يشرف أحد ويحتاج طبيب نفسى.
وكان كشف الإعلامى محمد الباز تفاصيل مساعي قطر لحل أزمتها مع الرباعى العربى، مصر، السعودية، الامارات، والبحرين، وكواليس التدخل الأمريكى.