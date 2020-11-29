عربون صداقة .. هل اتفق ترامب ونتنياهو على اغتيال محسن فخري زاده؟.. تكهنات حول حرب أمريكية ضد إيران في الطريق .. والولايات المتحدة تحرك أسلحة إستراتيجية في المنطقة

نتنياهو عرض اسم وصورة فخري زاده في مؤتمر صحفي عام 2018

إسرائيل وإدارة ترامب متفقتان على ضرورة منع بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي

الولايات المتحدة نقلت قاذفات استراتيجية ومجموعة حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط قبل أيام

إيران تتهم إسرائيل رسميًا باغتيال فخري زاده في رسالة إلى الأمم المتحدة





فور ذيوع نبأ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده مساء الجمعة، تذكر متابعون على الفور تقارير إعلامية ذكرت قبل أيام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، موجهة بالتحديد إلى برنامجها النووي.





وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت في 17 نوفمبر عن 4 مسئولين أمريكيين أن ترامب طلب من مساعديه عرض الخيارات المتاحة لتوجيه ضربة عسكرية تستهدف النشاط النووي الإيراني، بعد يوم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من المواد النووية وأن موقع نطنز يشهد نشاطا نوويا متزايدا.





وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية"، شرع المراقبون يتكهنون بطبيعة الضربة التي يمكن أن توجهها الولايات المتحدة لإيران بتوجيه من ترامب، وما إذا ستكون عسكرية علنية أم استخباراتية سرية، حركية على الأرض أم سيبرانية.





وتساءلت الصحيفة عما إذا كان اغتيال فخري زاده مجرد حلقة جديدة في الجهود الأمريكية لتخريب البرنامج النووي الإيراني أم مقدمة لعمل عسكري أكبر يخطط له ترامب بغرض تسجيل نقطة جديدة في سجله السياسي باعتباره حائط صد أمام التمدد الإيراني وحام لإسرائيل، لا سيما مع التوقعات بإعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بعد 4 سنوات.





وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسئول بالبنتاجون، مساء الجمعة، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.





وبرر المسئولون الأمريكيون نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى بتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.





وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تحريك قاذفات جوية من نوع "بي 52" إلى المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت الماضي، أن القوات الجوية نشرت قاذفتها من نوع B-52H في قواعدها في الشرق الأوسط.





وأشارت القيادة المركزية إلى أن هذه المهمة المستمرة تظهر قدرة الجيش الأمريكي على نشر القوة الجوية القتالية في أي مكان في العالم في غضون مهلة قصيرة، والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين.





وأوضحت الصحيفة أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين إسرائيل وإدارة ترامب على ضرورة وضع عقبة في طريق خطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة فتح حوار مع إيران وإعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب عام 2018، ولذا فالخيار الأمثل في هذا الصدد هو القيام بعمل يستفز رد فعل مضاد من إيران بما يجعل من الصعب على بايدن تبرير العودة إلى الاتفاق النووي.





وكما هو متوقع، اتهمت إيران بالفعل على ألسنة مسئولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى إسرائيل بالمسئولية عن اغتيال محسن فخري زاده، متوعدة برد قاس، وبالنظر إلى تاريخ ردود الأفعال الإيرانية على خسائر مثل تلك، رجح خبراء أنه ما لم توجه إيران ضربة مباشرة بنفسها إلى مصالح أمريكية أو إسرائيلية، فسيتولى الرد وكلاء إيران الإقليميين مثل حزب الله اللبناني أو الجماعات المسلحة الموالية لطهران في العراق.





وأضافت الصحيفة أن هناك شواهد تعزز الرواية الإيرانية حول ضلوع إسرائيل في اغتيال محسن فخري زاده، بينها الشبه الكبير بين طريقة التنفيذ (إطلاق النار على الهدف مباشرة خارج منزله) والطريقة التي جرت بها تصفية 4 علماء إيرانيين آخرين مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني بين عامي 2010 و2012، اتهمت إيران إسرائيل أيضًا بالمسئولية عن مقتلهم.





ولكن في مقدمة الشواهد على تدبير إسرائيل عملية اغتيال فخري زاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر اسمه بالتحديد وعرض صورته خلال مؤتمر صحفي عام 2018 كشف فيه عن معلومات استخباراتية حصلت عليها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقدم نتنياهو فخري زاده باعتباره المسئول العلمي الرئيسي عن البرنامج النووي الإيراني، قائلًا للحضور "تذكروا هذا الاسم جيدًا".





وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إسرائيل تهدف إلى خلق "الفوضى" بإقدامها على قتل العالم النووي محسن فخري زاده.





ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله إن "إيران سترد على عملية اغتيال العالم فخري زاده في الوقت المناسب".





وأضاف حسن روحاني خلال اجتماع حكومي أن بلاده أكثر "ذكاء وحكمة" من الوقوع في المصيدة الإسرائيلية التي تسعى إلى خلق فوضى في المنطقة.





وتابع الرئيس الإيراني في إطار حديثه عن عملية اغتيال العالم النووي قرب طهران "قرأنا أكف النظام الصهيوني ولن ينجح في تحقيق أهدافه الخبيثة ضد إيران".





وأشار إلى أن العالم النووي فخر الدين زاده كرس وقته مؤخرا في إجراء الأبحاث لمكافحة فيروس كورونا وصناعة أجهزة لفحص المرض.





وشدد روحاني على أن اغتيال فخر زاده لن يمر دون رد، مشيرا إلى أنها عملية تظهر فشل "العدو" وعجزهم في المنطقة.





وأكمل "اغتيال فخري زاده يظهر أن الأعداء يمرون بفترة حرجة، ومن المهم بالنسبة لهم الاستفادة القصوى من هذه الأسابيع القليلة".





وبعثت إيران برسالة خطية للأمم المتحدة، اتهمت فيها رسميًا إسرائيل بعملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.





وقالت الرسالة إن طهران "تحذر من أي مغامرات أمريكية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس دونالد ترامب".





وأضافت الرسالة أن هناك مؤشرات خطيرة على تورط إسرائيلي في اغتيال محسن فخري زاده، مشيرةً إلى أن طهران نحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.





ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التعليق على عملية الاغتيال. وفي الولايات المتحدة، رفضت وزارة الدفاع (البنتاجون) التعليق.





وفي المنحى ذاته، لم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية على طلبات التعليق. كما رفض فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التعليق.