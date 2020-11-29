أهم الأخبار.. لاعب الأهلي يعلن خبر خطوبته على الهواء.. ووفاة طيار أمريكي في حادث سيارة بـ الإمارات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى اليوم.
أعلن محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، مفاجأة بشأن خطوبته عالي الهواء، قائلا إنه مرتبط بالفعل ولكن لا أحد يعرف لأنه محتفظا حياته الشخصية لنفسه والمقربين منه.
وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الظلم ظلمات يوم القيامة والله حرمه على نفسه وعلى عبيده، فالبعد عن الظلم يكون بداية طريق البركة.
وأشار إلى أن الخلل في المفاهيم أحد أسباب نزع البركة من البيوت، محذرا من قطع الرحم سواء من ناحية أهل الزوجة أو أهل الزوج، وعلى الطرفين أن يعيدا النظر في هذا الأمر ويحاولا إصلاحه بعودة الود مرة أخرى.
وأوضح أنه قديما قالوا "الرجل بحر والست شاطئه" منوها أن المرأة تقوم بمهام تدبير الحياة المنزلية ولكن كثير من الصفات تقدح في هذه المكرمة التي علموها للبنات.
وذكر أن الزواج من الحداقة التي تنظر لما في يد غيرها نهوا عنه لأن هذا السلوك يذهب البركة من المنزل وتتحمل الأسرة بسببها مالا تطيق.
وتابع: كذلك ابتعدوا عن الزواج من الشداقة والتي تتحدث ليل نهار بدون توقف في الواقع أو على مواقع التواصل الإجتماعي، موضحا أنه لو لم يتم استغلال مواقع التواصل في الأمور المفيدة فهو وباء.