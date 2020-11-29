ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. لاعب الأهلي يعلن خبر خطوبته على الهواء.. ووفاة طيار أمريكي في حادث سيارة بـ الإمارات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:57 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
Advertisements
محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج  100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى اليوم.

أعلن محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، مفاجأة بشأن خطوبته عالي الهواء، قائلا إنه مرتبط بالفعل ولكن لا أحد يعرف لأنه محتفظا حياته الشخصية لنفسه والمقربين منه.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه قبل مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين، وهذا أدى إلى خلل فني داخل الفريق، ولكن استطاعوا تحقيق إنجاز كبير والحصول علي الكأس.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن امتناع الزوجة عن زوجها نوع من أنواع الظلم ومن أسباب ذهاب البركة في المنزل.
وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الظلم ظلمات يوم القيامة والله حرمه على نفسه وعلى عبيده، فالبعد عن الظلم يكون بداية طريق البركة.
وأشار إلى أن الخلل في المفاهيم أحد أسباب نزع البركة من البيوت، محذرا من قطع الرحم سواء من ناحية أهل الزوجة أو أهل الزوج، وعلى الطرفين أن يعيدا النظر في هذا الأمر ويحاولا إصلاحه بعودة الود مرة أخرى.
وأوضح أنه قديما قالوا "الرجل بحر والست شاطئه" منوها أن المرأة تقوم بمهام تدبير الحياة المنزلية ولكن كثير من الصفات تقدح في هذه المكرمة التي علموها للبنات.
وذكر أن الزواج من الحداقة التي تنظر لما في يد غيرها نهوا عنه لأن هذا السلوك يذهب البركة من المنزل وتتحمل الأسرة بسببها مالا تطيق.
وتابع: كذلك ابتعدوا عن الزواج من الشداقة والتي تتحدث ليل نهار بدون توقف في الواقع أو على مواقع التواصل الإجتماعي، موضحا أنه لو لم يتم استغلال مواقع التواصل في الأمور المفيدة فهو وباء.

لقي أحد أفراد القوات الجوية الأمريكية مصرعه في حادث غير قتالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميدو يكشف سبب غضب لاعبي الأهلي من سيد عبد الحفيظ

رسميا .. سيد عبدالحفيظ يعلن عودة 4 لاعبين إلى الأهلي فى الصيف

أخبار الرياضة.. شرط جيرالدو للرحيل عن الأهلي .. لاعب الزمالك يعلن خطوبته .. وطائرة مجهزة للنني وصلاح للعودة إلى إنجلترا

الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

أول رد فعل من عبد الله جمعة بعد إصابة شقيقه بفيروس كورونا

أخبار الأهلي| إصابة صالح جمعة بـ كورونا.. بشرى لجماهير الأحمر

ترشيحاتنا

اقضي على اللغد.. أفضل علاج للترهل حول الفكين والذقن والرقبة

الأناقة الفرنسية..مواصفات وأسعار سيتروين سي اليزيه 2021 ..صور

علي جمعة: لا تتزوجوا الحداقة والشداقة.. فيديو

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ونظامها | تفاصيل رسمية

6 انفجارات تهز العاصمة الإريترية أسمرة

لاعب الأهلي يعلن خبر خطوبته على الهواء.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأناقة الفرنسية..مواصفات وأسعار سيتروين سي اليزيه 2021 ..صور

معاملة النساء كالأميرات.. مقهى ياباني يقدم تجربة خيالية للهروب من تسلط الرجال| صور

بعد طرح شاومي سلسلة Redmi Note 9 الجديدة..ماذا ستختار ؟