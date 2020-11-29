عم حارس حدوتة أهلاوية خلف أسوار نادي القرن.. تعرف عليها

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن وراء كل انتصار عظيم يكون هناك من خلف الكواليس الكثيرين لتحقيق هذا الانتصار، وهم الذين يطلق عليهم الجنود المجهولين، ولكن يكون لهم دور كبير وملموس في تحقيق أي انتصار أو فوز، مؤكدة أن هؤلاء الجنود يكون لهم كل التقدير والاحترام، وأحد هؤلاء الرجال هو "عم حارس" الأشهر في النادي الأهلي.





وتابعت لميس سلامة، خلال حوارها في فقرة السوشيال ميديا ببرنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "عم حارس" "مبقاش جندي مجهول ده بقى واحد من أهم الناس في النادي الأهلي، وعم حارس هو عامل غرفة الملابس لفريق كرة القدم في النادي الأهلي، ومسئول المهمات الصعبة.





وأضافت أن الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم احتفل بـ "عم حارس" وهنأة تهنئة خاصة على فوز الأهلي، وكتب الحساب الرسمي قائلا: "قضى عامل غرفة الملابس للأهلي عم حارس 47 سنة خلف أسوار نادي القرن وحمل دوري ابطال افريقيا 9 مرات، وأكثر من أي شخص في التاريخ".





وهنأت لميس سلامة بنفسها عم حارس على الهواء، معقبة: "أنت حدوتة مصرية أهلاوية"، ومليون مبروك لأي عامل كان له دور في تتويج نادي القرن باللقب التاسع في تاريخه.





وأكدت أنه يجب أن نقف على هذا الإنجاز الذي حققه النادي الأهلي، وهو نادي القرن بقيمه ووطنيته ومبادئه، ومعروف بجمهوره العظيم الذي يغني دائما من قلبه، وغنت أغنية شهيرة من اغاني الالتراس الاهلاوي "عمري ما حب غير الاهلي ومفيش غيره يفرحني"، مؤكدة على ان من حق كل الاهلاوية ان يفرحوا بهذا الفوز ويستمرون في تشجيعهم لهذا النادي العريق، وبهذا النادي الأهلي هو نادي افريقيا في القرن الـ 21.





وشددت على أن الآباء قدوة ابنائهم، فيجب ألا يبثوا في أنفسهم فكرة التعصب او الانتماء بهذا الشكل لانها غير صحيحة، فمن الأفضل أن نكون معتدلين غير متشددين، معقبة: "سواء كانت الفانلة الحمرا أو الفانلة البيضاء في الاخر الكرة مكسب وخسارة"، ويجب ان نتعود على ان "كل واحد يشجع ويهتف براحته بس من غير ما تضايق حد او ياخد حد في سكته"، مستنكرة "ايه الفرحة فانك تضايق حد وتكسر فرحته!".



