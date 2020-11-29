وكيل الأزهر يلتقي فريق اعتماد الجودة بتفهنا الأشراف

التقى فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بمقر كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف.





وذلك، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ولفيف من قيادات الأزهر.





أوضح الدكتور الضويني أن الأزهر الشَّريف قام بخطوات جادَّة نحو تطوير التَّعليم الأزهري، وتطوير المناهج الدِّراسيَّة بما يتواكب مع متطلَّبات العصر، كما وضع إجراءات وضوابط مُحْكَمَة لإنشاء المعاهد الأزهريَّةِ وتحديث البِنْيَة التحتية للمعاهد القائمة حاليًا؛ طبقًا لمواصفاتِ الجودة والاعتمادِ الَّتي تُهيِّئُ للطَّالبِ مُناخًا تعليميًّا متميِّزًا، وترتقي بالتَّعليم الأزهريِّ على كافَّة المستويات ضمنَ خُطَّة الأزهر لإحلال وتجديد المعاهد الأزهريَّة.





جدير بالذكر أن كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تقدمت إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحصولها على الاعتماد الأكاديمي، وقد حضر اليوم الأحد، الفريق المنوط به مراجعة معايير الجودة، وقد سبق هذا اللقاء لقائين سابقين، تم خلالهما اللقاء المباشر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والكادر الإداري.





فى سياق أخر.. تغلق جامعة الأزهر غدًا الاثنين باب نقل القيد للطلاب والطالبات المستجدين المصريين والوافدين، الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2020 من شعبة إلى شعبة داخل الكلية فقط.





واشترطت الجامعة، استيفاء الحد الأدنى الذي قبلته الشعبة المراد نقل القيد إليها، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 حتى الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020.





وشددت على مراعاة قواعد وشروط التوزيع الجغرافي وشرط المواد المؤهلة.





ورشة عمل بزراعة الأزهر بالقاهرة

ونظم قسم الألبان بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور ممدوح أحمد عمر، رئيس القسم، ورشة عمل بعنوان: "اعتماد المعايير الأكاديمية ARS لبرنامج الألبان"، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور حمداوي حمدان بكري، عميد الكلية، وذلك في إطار سعي قسم الألبان لاستيفاء متطلبات الجودة؛ تمهيدًا لاعتماده من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.





وعقدت الورشة بحضور الدكتور سليمان حسن الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر البدري عبد اللاه، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وسط كوكبة من علماء وخبراء الألبان بالجامعات المصرية والمراكز البحثية؛ وعلى رأسهم: جامعة الأزهر، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، ومركز البحوث الزراعية، والمركز القومي للبحوث، والهيئة القومية لسلامة الأغذية.





وافتتحت الورشة بالقرآن الكريم، ثم افتتح الجلسة الأولى الدكتور ممدوح عمر رئيس قسم الألبان، فرحب في كلمته بالحضور، وشكر لهم استجابتهم للدعوة؛ حيث مثل ذلك ثقلًا وإثراءً للورشة؛ لما يبدونه من آراء من واقع خبراتهم العميقة فى مجال الألبان أكاديميًّا وتطبيقيًّا.





ثم تحدث عميد الكلية، والذي بدوره شكر قسم الألبان على تنظيم هذه الورشة، ورحب بالحضور، موجهًا الشكر لفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ لدعمه المتواصل للكلية.





من جانبه، بدأ نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، كلمته بشكر الحضور، والقائمين على الورشة، وهنأ القسم؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي له، وطالب الحضور بضرورة إبداء آرائهم ومقترحاتهم في المعايير الأكاديمية ARS لبرنامج الألبان التي أعدها القسم؛ لإخراج هذه المعايير على أكمل وجه؛ لتكون ملائمة لمتطلبات سوق العمل في ضوء الشروط والمعايير التي وضعتها الهيئة القومية للاعتماد والجودة، وشجع الطلاب على ضرورة المشاركة في هذه الورشة بإبداء الرأي، وطرح أفكارهم ومقترحاتهم؛ حيث إنهم المعنيون بهذا الأمر.





وعقب كلمة نائب رئيس الجامعة، قام عميد الكلية ورئيس قسم الألبان بتقديم درع اليوبيل الذهبي للقسم لفضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، ودعمه لتطوير العملية التعليمية بالكلية والقسم، وتسلمه عنه سعادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





كما كرم قسم الألبان بدوره كلًّا من: الدكتور حمداوي حمدان بكري، عميد الكلية، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر البدري عبد اللاه، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ لرعايتهم لهذه الورشة.





