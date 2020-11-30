كلية تربية رياضية بنات حلوان تنظم دورة لتدريب طلابها والطلاب يشيدون بالدورة

أقامت كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان دورة تدريبية لطلابها بالفرقة النهائية تحت عنوان job Search وذلك في إطار برنامج مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY والذي أطلقه مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور د. الهام عبد المنعم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





وأعرب طلاب الكلية عن سعادتهم لحضور الدورة التدريبية والتى قالوا عنها انها افادتهم بمعلومات ذات قيمة كبيرة وعالية وأنهم سوف يستفيدون منها بكل تأكيد فى سوق العمل .





وقالت الطالبة شيماء عبد المجيد من طلاب الفرقة الرابعة قسم ادارة رياضية إنها تعلمت فى الندوة كيفية عمل السيرة الذاتية والطريقة المثلي للبحث عن فرص عمل فى مواقع الانترنت ،بالإضافة إلى كيفية تحضير الانترفيو وتجهيز الأسئلة المتوقعة وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية فى سوق العمل.





ونصحت شيماء جميع طلاب جامعة حلوان استغلال الفرصة والحضور فى الندوات التى تنظمها الجامعة خصوصا وأنها تعد فرصة فلماذا لا نستغلها خصيصا وان الجامعة تقدمها لنا بدون مقابل .

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واستطاع مشروع تأهيل الطلاب لسوق العمل بجامعة حلوان تنفيذ 18 دورة تدريبية بكليات التربية والحقوق والخدمة الاجتماعية والتجارة والعلوم والتمريض ومركز التطوير الوظيفي CDC وذلك بواقع تدريب ٥٠٠ طالب وطالبة وذلك بعد 10 أيام من انطلاق .

وتستمر فعاليات المشروع لتبدأ بكليات التكنولوجيا والتعليم و الآداب والاقتصاد المنزلي والمدينة وجاري التنسيق مع باقي الكليات وذلك بهدف إتاحة فرصة للطلاب لاستغلال فترة دراستهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، و تزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، لأن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز أن المشروع مخصص لطلاب السنوات النهائية وتم إطلاقه عقب الحصول على موافقة مجلس الجامعة لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبري الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.