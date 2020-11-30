بزيادة مليارى جنيه.. الحكومة تصرف 52.4 مليار جنيه من الموازنة لرواتب وأجور العاملين

صرفت الحكومة 52.435 مليار جنيه في أول شهرين من موازنة العام المالي الجاري علي رواتب العاملين و تعويضاتهم بزيادة اقتربت من ملياري جنيه عن نفس الفترة من العام السابق إذ سجلت 50.85 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي الأجور و البدالات النقدية والعينية التي تم انفاقها خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي 2020/2021 الجاري نحو 40.75 مليار جنيه مقابل 40.2 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.





اقرأ أيضا:

و ذكر التقرير أن حجم مصروفات الوظائف الدائمة في أول شهرين من العمل بموازنة العام المالي الجاري نحو 9.64 مليار جنيه بعد أن كانت 13.831 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020 الماضي.





وأوضحت التقرير أن مصروفات الوظائف المؤقتة خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري نحو 1.121 مليار جنيه مقابل 943 مليون جنيه في نفس المدة من العام المالي الماضي.





وبلغ إجمالي البدالات النوعية المقررة للعاملين بالدولة في أول شهرين من الموازنة الجارية؛ نحو 4.2 مليار جنيه في يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 4.333 مليار جنيه في نفس المدة من العام المالي السابق.





وذكر التقرير أن حجم المزايا النقدية الممنوحة للموظفين بالدولة نحو 1.911 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 2.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.





وبلغت جملة المزايا العينية للعاملين بالدولة نحو 1.7 مليار جنيه في اول شهرين من العمل بموازنة العام المالي الجاري ومقارنة بـ 1.13 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.





وصرفت الحكومة للموظفين مكافآت في اول شهرين من الموازنة الجارية نحو 22.22 مليار جنيه مقابل 17.833 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.ونجحت وزارة المالية في تطبيق منظومة لبطاقة الضريبية المركزية علي المستوردين و تنفيذ منظومة الفاتورة الالكترونية لقطاع الأعمال ، بالاضافة لاصدار القانون الخاصة بالاعفاء من مقابل التأخير علي سداد مستحقات الضريبية وتفعيل لجان الطعن الضريبي لسرعة انهاء المنازعات الضريبية وتحصيل مستحقات الدولة.