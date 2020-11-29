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رياضة

دقيقة حداد وتعديل بنود وتحذير.. أبرز مشاهد عمومية الجبلاية الطارئة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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يسرى غازى
ناقشت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، الأحد، مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها، تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا، وتتسع بذلك إلى 60 ناديًا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز 18 ناديا وجميع أندية القسم الثاني 48 ناديا بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قد بدأ في الحادية عشرة صباح اليوم، الأحد، بإعلان عمرو الجنايني، رئيس الاجتماع بوصفه رئيسا للاتحاد اكتمال النصاب القانوني للحضور بـ 79 ناديا من بين 96 ناديا تم توجيه الدعوة لها.

كما دعا عمرو الجنايني، الحضور في بداية الاجتماع إلى الوقوف دقيقة حدادا على الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد.

فيما وجه التحية إلى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التي لم تتمكن ظروفه الصحية من الحضور داعيا له بالشفاء العاجل.

وطالب رئيس الجلسة الأعضاء باختيار ممثلين عن الجمعية لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، مشيرا إلى أن وضع اللائحة بصورتها النهائية حق أصيل للجمعية العمومية.

حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم واحمد جوهر لهذه المهمة

وحذر رئيس الاتحاد المصري من المحاولات التي تستهدف إفشال الاجتماع مؤكدا أنه لن يسمح بها ولن يتسامح في اتباع الاجراءات الصحيحة بكل دقة.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا ، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.

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