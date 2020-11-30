قبل انطلاق امتحانات الميد تيرم بالجامعات.. إجراءات احترازية مشددة.. إجراء الاختبارات وفق منظومة التعليم الهجين.. والمستشفيات الجامعية: نستقبل جميع المواطنين والطلاب

التعليم العالي: إجراء اختبارات الميد تيرم وفق منظومة التعليم الهجين

المستشفيات الجامعية: نستقبل جميع المرضى من المواطنين داخل الجامعات وخارجها

تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى جامعي مخصص للمصابين بكورونا





يستعد طلاب الجامعات لانطلاق ماراثون امتحانات الميد تيرم التي من المقرر أن تبدأ قريبا بعد أن نفت وزارة التعليم العالي استبدال إجرائها بالأبحاث، وبالتالي تستعد الجامعات حاليا للاختبارات وفق منظومة التعليم الهجين، سواء كانت داخل الجامعة وسط إجراءات احترازية أو إلكترونية.





ومن جانبها، تستعد الفرق الطبية بالجامعات والمستشفيات الجامعية للامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة، وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك فرقا طبية مسئولة عن متابعة الوضع في الجامعات خلال فترة الامتحانات كما أن هناك أماكن مخصصة في كل جامعة لفرز الطلاب المشتبه بهم.





وأضاف عبد الغفار لـ"صدى البلد"، أن المستشفيات الجامعية في حالة طوارئ دائمة منذ ظهور فيروس كورونا في مصر وتستمر حتى إيجاد لقاح، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية ليست مخصصة فقط للطلاب أو العاملين بالقطاع الجامعي إنما لكل المواطنين.





وكان الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أكد أهمية التحول من مفهوم مستشفيات العزل إلى مفهوم أقسام العزل داخل كل مستشفى وإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية، وذلك لاستقبال المرضى، مما يمنح ميزة توفر عدد أكبر كأقسام عزل فى مستشفيات أكثر على انتشار جغرافي أكبر ويخدم سرعة احتواء البؤر فور ظهورها.





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وأوضح "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يمكن لمستشفيات العزل الحالية استكمال تقديم باقي الخدمات الطبية والجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى وليس العزل فقط، والذي بدوره يساعد على سرعة استكمال المشروعات الصحية القومية الأخرى كقوائم الانتظار والتي تأثرت أثناء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.





ونوه أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه سيتم تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى عزل جامعي مخصص للمرضي المصابين بكوفيد 19، مع الالتزام بوجود خطة سريعة لإعادة تشغيل مستشفيات العزل بكامل طاقتها حال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء.





وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تنفي ما تمت إشاعته حول إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي واستبدالها بأبحاث.





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وقال المصدر إن الوزارة شددت على الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير.

وأضاف أن الوزارة وجهت بالاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





بينما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري في رحاب جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.





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وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية المستشفيات الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي.





بينما اتخذ المجلس الأعلى للجامعات عددا من القرارات بشأن استعداد الجامعات لبداية العام الدراسى الجديد، مشددا على أهمية الالتزام الدقيق بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس قبل بدء الدراسة خاصة:

1- استكمال جميع الإجراءات الاحترازية مع تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ للإشراف على متابعة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي قد ترتكب داخل الحرم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة واعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.





2- التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الأول للدراسة وأهمية البدء في مراجعات على المقررات والتدريبات التى لم تستكمل خلال توقف الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

3- الاهتمام بالجانب الثقافى والتوعوى خلال العام الدراسى مع التركيز على تعريف الطلاب بقضايا الوطن الهامة واهمية التصدى للشائعات واستهداف الدولة ومؤسساتها من الجماعات الإرهابية، مع ضرورة توعية المجتمع الجامعى بأهمية وحدة الصف وأهمية المشروعات القومية فى جميع المجالات التي أنجزتها وتنجزها الدولة المصرية لصالح المواطن المصري.

4- الاستعداد داخل الكليات والمعاهد بالجامعات بمناطق مخصصة للفرز والعزل المؤقت حال الاشتباه فى حالات الإصابة بڤيروس الكورونا المستجد مع وضع خطوات تنفيذية للتعامل مع الحالات من خلال قطاع إدارة الأزمات المركزى والتنسيق مع المستشفيات الجامعية ووحدات مكافحة العدوى فى هذا الصدد وتعميم الاستبيان الذي أعده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على جميع الطلاب والعاملين بالجامعات مع تشجيعهم على التواصل بالخط الساخن (١٠٥) ثم اختيار الرقم (٣) الخاص باستشارة أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب المصرية في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.