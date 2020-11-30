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سيارات

تعرف على الفرق بين السيارات ذات شكمان واحد وأخرى بشكمانين

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
هل تساءلت يوما ما لماذا بعض السيارات لها مخرج شكمان واحد وأخرى لها مخرجين ، وهل هذا التصميم يوجد به فوائد ، ويعتمد نظام العادم للسيارة وفق حجم محرك السيارة.

حيث أن السيارات تعتمد على أربع اسطوانات فقط يكون لديها نظام عادم واحد ، ويكون في الغالب لديه مخرج عاد واحد خلف السيارة 
ويوجد بعض الشركات المصنعة للسيارت توفر مخرج عادم ثاني حسب تصميمها للسيارة ، لمجرد المظهر وإعطاء شكل ينك على القوة فقط.

 
أما إذا كانت السيارة تحتاج إلى مخرج عادم واحد فقط فهو لن يؤثر في أداء السيارة ، وإن كانت السيارة من نوعية التيربو فإن السيارات التي تمتلك مخرج العادم المزدوج تكون أكثر قوة في الاداء 

كما تتيح للمحرك تنفيذ أكبر قدرة ممكنة ، أم السيارات التي يتكون محركخها من 6 إسطوانات أو ثمانية يكون لها في الغالب نظام عادم مزدوج في كل جهة من محرك السيارة .


ولكي تقوم بالأستفادة من الضغط الخارج من المحرك لكل جانب سيتم تسهيل خروجه لانه كلما كان خروج الهواء من المحرك سهل وسربع .


ويمكنك أن تقوم بتنظيف الشكمان من دون اللجوء إلى مراكز الصيانة أو التنظيف ،في البداية عليك بتجهيز أدوات بسيطة، مثل فرشاة تنظيف الإطارات وفوطة، وصابون سائل، سلك معدني خشن، ملمع، ويفضل استخدام كريم الإطارات.

قم برش الماء على "الشكمان" من الخارج لإزالة الرواسب والأوساخ، بعد ذلك أضف الصابون إلى الماء واسكبه على العادم من الخارج والداخل، ولكن بحرص حتى لا تتسرب المياه إلى النظام الداخلي للشكمان.

استخدم فرشاة التنظيف بالداخل والخارج، ثم اترك المياه تجف، قم برش المياه المخلوطة بالصابون مرة أخرى بالداخل والخارج، لكن استخدم السلك المعدني هذه المرة.

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