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سيارات

أسهل طريقة لتنظيف شكمان السيارة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعد خطوة تنظيف شكمان بطريقة صحيحة ذات أهمية كبرى، حيث إنها تحسن من أداء السيارة، واستهلاك الوقود بشكل كبير، ولكن القليل من السائقين يهتمون بهذا الجزء من سياراتهم.

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" خطوات تنظيف الشكمان.

- تأتي معظم السيارات بشكمان ذات مسامير على أطرافها، فما عليك إلا أن تقوم بإحضار المفك الخاص لهذه المسامير وفكها من الطرفين.

- يجب أن يكون معك البخاخ الخاص بتنظيف الكاربيراتير.

- أغلق الشكمان من جهة واحدة فقط باستخدام قطعة بلاستيك أو لا صق شفاف أي  شيء متوفر للقيام بذلك.

-  ابدأ برش البخاخ من الجهة المفتوحة لإذابة الزيت وبقايا الأوساخ الناتجة عن الاحتراق وما إلى ذلك، ولكن من الأفضل عليك القيام برش علبة أو علبتين تمتلئ الشكمان بزيت البخاخ ثم اتركها لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.

-  يجب رج الشكمان كل فترة وأخري خلال هذه الساعات مع القيام بسد الجهتين بيديك، حيث يساعد ذلك على إذابة الرواسب وتفككها بشكل أكبر وأسرع.

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