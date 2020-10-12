أسهل طريقة لتنظيف شكمان السيارة

- يجب أن يكون معك البخاخ الخاص بتنظيف الكاربيراتير.





- أغلق الشكمان من جهة واحدة فقط باستخدام قطعة بلاستيك أو لا صق شفاف أي شيء متوفر للقيام بذلك.





- ابدأ برش البخاخ من الجهة المفتوحة لإذابة الزيت وبقايا الأوساخ الناتجة عن الاحتراق وما إلى ذلك، ولكن من الأفضل عليك القيام برش علبة أو علبتين تمتلئ الشكمان بزيت البخاخ ثم اتركها لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.





- يجب رج الشكمان كل فترة وأخري خلال هذه الساعات مع القيام بسد الجهتين بيديك، حيث يساعد ذلك على إذابة الرواسب وتفككها بشكل أكبر وأسرع.