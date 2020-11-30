التربية والتعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتأجل امتحانات نصف العام الدراسي

علق طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على قصة المرأة التي تحولت جنسيا وكانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، قائلا: تواصلنا مع محافظ دمياط فيما يخص الأمر.





وأكمل: الموضوع ليس له علاقة بالتحول الجنسي، وتم بحث ملفها ووجدنا أنها تضررت عبر منظومة الموحدة للمشاكل، فهي كانت تعمل في وزارة التربية والتعليم كمدرس إبتدائي، ولكن في عام 2004 تم فصل المعلم لكثرة الغياب.





وأضاف تم التحقيق معه وإعادته إلى التعليم مرة أخرى في نفس العام، معقبا: كرر الغياب مرة أخرى في عام 2006 وتم فصله مرة أخرى في نفس العام، مشيرا منذ فصله لم يتقدم أحد بطلب عودة للعمل في الوزارة.



طارق شوقي يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات نصف العام وموعد إطلاق المنصة الجديدة

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن بداية من 1 ديسمبر سيتم إطلاق منصة جديدة من أجل عرض فيديوهات مراجعة وشرح لطلاب الثانوية من أجل تدريبهم على الأسئلة الجديدة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن في حالة تغير الظروف سيتم بحث الوضع واختيار طرق للامتحانات تهدف إلى المساواة وتحقيق العدل بين جميع الطلاب.

وتابع وزير التعليم "كل ما تم الإعلان عنه من الأقاويل قبل بداية العام الدراسي، عن تغيير موعد وطبيعة الامتحانات وإجازة نصف العام، ليس لها أي أساس من الصحة".



وزير التعليم: لن تكون هناك أبحاث أو امتحانات في المنزل

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل ما تم إعلانه من الأقاويل قبل بداية العام الدراسي، عن تغيير موعد وطبيعة الامتحانات وإجازة نصف العام، ليست لها أي أساس من الصحة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "اللي بنقوله بنعمله، الامتحانات ستكون على الأرض، وطلاب الثانوي العام سيمتحنون إلكترونيا في اللجان، وستكون هناك مراقبة خلال الامتحانات، ولن تكون هناك أبحاث أو امتحانات في المنزل".





طارق شوقي: لن نوقف العملية التعليمية تحت أي ظرف من الظروف

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدم استكمال العام المدرسي سيؤثر على مستوى الطلاب والمواد التعليمية، منها الرياضة واللغة الأجنبية، وستحدث مشكلة كبيرة في الأجيال على مدار السنوات القادمة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أتمنى أن لا تتحدث الصحف عن الخذف أو الإغلاق، معقبا "السنة المدرسية ستستكمل تعليميا سواء في المدارس أو في المنزل"، مشيرًا إلى أن الأبحاث تم استخدامها بشكل سيئ، ولهذا لن يتم التقييم على أساسها. وتابع وزير التعليم، "في حالة تغير الظروف سيتم بحث الوضع، واختيار طرق للامتحانات تهدف إلى المساواة وتحقيق العدل بين جميع الطلاب".





وزير التربية التعليم: غلق أو تعليق الدراسة أمر غير مطروح

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التقارير التي تأتي للوزارة يوميا جيدة جدا، ولا يوجد ما يدعو للقلق، معقبا "إحنا بنطمن الناس، وكل يوم بنعمل على زيادة الإجراءات الوقائية، والدراسة مستقرة".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الوزارة دائما تعمل على المحافظة على المنظومة التعليمية والطلاب، ولكن بعض رواد السوشيال ميديا يستخدمون عدة كلمات منها الإغلاق والحذف والتعطيل والأبحاث، معقبا "الكلمات دي بتاعت حد مش عايز تعليم".

وتابع وزير التعليم، الدولة تعمل على توفير تعليم جديد، وتقييم عادل، وهو جهد مضاعف في مثل هذه الفترة، وليس من الطبيعي التحدث عن الإغلاق وحذف المناهج.





أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال تصريحات تلفزيونية الكثير من الأمور المتعلقة بالدراسة وإجازة نصف العام الدراسي والامتحانات، كما صرح بأن لا نيه لدي الوزارة لإلغاء الدراسة أو إغلاق المدارس وموعد انطلاق المنصة الجديد: