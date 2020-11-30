تعرف علي مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الاثنين









لو مسافر بالقطار، نعرض لك جدول مواعيد القطارات وتأخيرتها المتوقعة لجميع القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأثنين الموافق ٣٠ /11 /2020





وتوفر هيئة السكة الحديد قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلى والبحرى من وإلى القاهرة.





وأعلنت وزارة النقل، تعديل هيئة السكة الحديد لجداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري منذ انتهاء حظر التجوال.





كما أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة





ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة





وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.





وناشدت الهيئة المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم





وفيما يلى نستعرض مواعيد القطارات اليوم ، كما يمكنك الذهاب لـ إستعلامات سكك حديد مصر لمعرفة مواعيد القطارات :





مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان و مواعيد قطارات الصعيد





قطار رقم 983 مكيف – موعد القيام من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.





قطار رقم 935 VIP- ميعاد التحرك الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.





قطار رقم 777 مميز – موعد قيام القطار من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.





قطا رقم 81 مميز- موعد تحرك القطار في الساعة 9:30 من أسيوط ويصل القاهرة 1:50.





قطار رقم 934 vip – ميعاد القيام من الإسكندرية الساعة 22:00.





القطار يصل القاهرة الساعة 12:45، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 11:00 صباحًا.





قطار رقم 158 مميز – موعده تحرك في بداية الرحلة من الإسكندرية الساعة 7:15.





القطار يستهل رحلته من الساعة 10:20، حتى يصل الأقصر الساعة 22:25.





قطار رقم 164 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 15:15.





ويبدأ تحركه من القاهرة حتى يصل محطته النهائية في إلى أسوان الساعة 7:5.





قطار رقم 163 مميز- ميعاد تحرك القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنتهي في القاهرة الساعة 3:35.





قطار رقم 2007 VIP- موعد انطلاق القطار من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.





قطار رقم 2015 VIP- ميعاد القيام المحدد الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.





قطار رقم 977 VIP- موعد قيام القطار من من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.





مواعيد مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية





قطار رقم 18-موعد القيام من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15.





قطار 1108-موعد رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.





قطار رقم 4- تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.





قطار رقم 588- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.





قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15.





قطار رقم 24- موعد القيام من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40.





جدول القطارات المميزة





قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.





قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.





قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.





قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.





قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.





قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.





قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.









قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.





قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.





قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.





قطا رقم 966 – يتحرك القطار من دمياط الساعة 13:15 ويصل للقاهرة في الساعة 18:15.





قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.





كما أعلنت هيئة السكة الحديد، عن بعض التعديلات الخاصة بمواعيد وامتداد سير بعض الخطوط، الخاصة بمحافظة بورسعيد ومحافظات الوجه القبلي وذلك بناء علي طلب الركاب.





وجاءت التعديلات وفق ما تم الإعلان عنه كالآتي :





ركاب الوجه القبلي





سيتم مد مسير قطار 971/970 القاهرة سوهاج والعكس إلى محطة بورسعيد اعتبارا من يوم 19/10/2020 بدلا من القاهرة بحيث يقوم 970 من بورسعيد 9:40 صباحا ، فيما يقوم القطار 971 من سوهاج 5:20 صباحا.









ركاب الوجه البحري





سيتم إيقاف تشغيل قطاري 1970/ 1971 أسباني القاهرة بورسعيد والعكس، كما يتم مد مسير قطاري 1114/ 1115 طنطا الإسماعيلية والعكس إلى بورسعيد

كما قرر المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في وقت سابق، مد مسير قطار 1004 روسي درجة عادية إلى أسوان بدلًا من أسيوط بحيث يقوم من محطة القاهرة 9:30 صباحا ويصل أسوان 11:10 مساء ويقف بمحطات : "الجيزة بني سويف المنيا ملوي أسيوط طما طهطا سوهاج جرجا البلينا نجع حمادي قنا الأقصر أرمنت إسنا إدفو كلابشة كوم امبو أسوان".





وسيقوم قطار 1005 روسي درجة عادية أسوان القاهرة، حيث سيتحرك من أسوان 11:30 صباحا ليصل القاهرة 12:50 ليلا ويقف بمحطات : "كوم امبو إدفو إسنا أرمنت الأقصر قنا نجع حمادي سوهاج طهطا أسيوط ملوي المنيا مغاغة بني سويف الواسطى الجيزة القاهرة".





ويترتب على ما سبق، تعديل بعض المواعيد كالآتي :





قطار 710 ركاب المنيا أسيوط يقوم من المنيا 11:40 صباحا بدلا من 11:55 صباحا

قطار 722 ركاب أسيوط سوهاج يقوم من أسيوط 2:05 ظهرا بدلا من 2:25 ظهرا

736 ركاب سوهاج نجع حمادي قيام من سوهاج 3:20 عصرا بدلا من 3:25 عصرا

قطار 80 مميز القاهرة أسوان يصل المنيا 1:25 ظهرا ويقوم منها 1:30 ظهرا ويقوم من أسيوط 4:05 عصرا

قطار 777 الصحافة سوهاج القاهرة يقوم من الواسطى 11:38 مساء

قطار 81 مميز أسوان القاهرة يقوم من أسيوط 7:30 مساء بدلا من 7:05 مساء





واعلنت الهيئة انه عدا ذلك؛ جميع مواعيد القطارات كما هى دون تغيير.





كما أحاطت الهيئة بوجود بعض التهديدات والتأخيرات لمواعيد الرحلات؛ نظرا لاعمال التجديد والصيانه للسكك والخطوط واعمال تركيب نظم الاشارات.





3 فئات يركبون القطار مجانًا





يحق لـ 3 فئات ركوب قطارات السكة الحديد مجانا؛ طبقًا لما قررته وزارة النقل، للتخفيف عن تلك الفئات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهم :





١- مرضى الأورام السرطانية ومرافقوهم





تتيح وزارة النقل، ممثلة في هيئة سكك حديد مصر، إصدار تصاريح سفر مميكنة «كارت ذكي» لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم، بديلا عن الكارت اليدوي.





ويتم استخراج تصاريح السفر حتى الدرجة الثانية المكيفة، من محل إقامة المستفيدين بالكارت حتى مراكز العلاج، وبالعكس.





ويسمح الكارت المجاني للمريض باصطحاب مرافق واحد له، في نفس القطار، وبذات الدرجة، إذا كانت حالة المريض تستدعي وجود مرافق له.





وتتم إتاحة الحجز وصرف التذاكر بالمحطات على القطارات المكيفه قبل السفر بـ 15 يوما، وذلك بموجب تصريح السفر المستخرج للمريض، والمرافق إن وجد.





وتصرف التصاريح من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة بمجمع السكة الحديد بالدور الرابع.





ولاستخراج هذا التصريح، تقدم المستندات الآتية:





1. تقرير مرضي من مركز العلاج معتمد موجه للهيئة.

2. صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة للمريض.

3. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4. 2 صورة شخصية 4*6 للمريض.





٢- كبار السن فوق الـ 70 عاما









أكدت نفين قباح ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة ٥٠٪؜ لمن فوق ٦٠ عاما.





٢ _ المجندون





كما يحق للمجندين أيضًا ،ركوب بعض قطارات السكة الحديد مجانًا، وذلك بعد أن أصدرت الهيئة السكة الحديد قرارات بالنسبة للمجندين وأمناء الشرطة والمساعدين في استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.





ونصت القرارات على عدم تحصيل أي شيء اذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يبرز إثبات الشخصية.